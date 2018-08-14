Замдиректора волгоградского института осужден за мошенничество на два миллиона

14 августа 2018, 17:04

Областной суд переквалифицировал дело заместителя руководителя Волгоградского государственного технического университета с получения взятки на более мягкую статью и приговорил его к четырем годам и восьми месяцам колонии.

Как писал "Кавказский узел", замдиректора вуза по научной работе Александр Богомолов был задержан 12 января 2017 года, его поместили под домашний арест.

26 апреля Ворошиловский районный суд Волгограда признал Александра Богомолова виновным в получении взятки за написание докторской диссертации одному из соискателей и содействие в защите готовой работы, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Согласно приговору, профессор Богомолов с 2006 по 2017 год возглавляя совет вуза по защите докторских и кандидатских диссертаций получил взятку на около 1,95 миллиона рублей. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и запретили заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет, со ссылкой на прокуратуру информировал 26 апреля ТАСС.

Богомолов не признал своей вины, заявив, что получил 1,95 миллиона (рублевый эквивалент 50 тысяч долларов США) за оказанную услугу. "Имеющиеся доказательства в материалах дела считает недопустимыми. Полагает, что Ш. (человек, передавший профессору деньги. - Прим. "Кавказского узла") его оговаривает, поскольку имеет долговые обязательства перед иными лицами", - сообщила пресс-служба Волгоградского областного суда, в который поступила апелляция на приговор Александру Богомолову.

Областной суд счел, что глава диссертационного совета не мог повлиять на членов этого совета, решавших вопрос о присуждении докторской степени. Предъявленное профессору обвинение в получении взятки было переквалифицировано на попытку мошенничества, в связи с чем приговор Богомолову был смягчен. Вместо восьми лет колонии строгого режима суд назначил ему четыре года и восемь месяцев колонии общего режима, а также полмиллиона рублей штрафа, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте суда.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Богомолова и его представителей относительно решения суда. На сайте прокуратуры Волгоградской области по состоянию на 17:04 мск 14 августа также не приведена позиция обвинения касательно смягчения приговора.