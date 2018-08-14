Защита Иритова потребовала исключить из дела заключения судмедэкспертизы

14 августа 2018, 04:16

Адвокат руководителя общественной организации "Вольный аул" Аслана Иритова потребовал от суда исключить из материалов уголовного дела две судебно-медицинских экспертизы в отношении потерпевшего, признав их недопустимыми доказательствами. Тем временем в арбитраже "Вольный аул" обжаловал результат земельного аукциона, вокруг которого произошел конфликт.

Как информировал "Кавказский узел", глава общественной организации "Вольный аул" Аслан Иритов и его брат Беслан Иритов, подозреваемые в избиении полицейских 31 октября 2017 года, находятся под домашним арестом. Дело Беслана Иритова выделено в отдельное производство, его рассмотрение началось еще 29 мая, дело Аслана Иритова суд начал рассматривать в июне.

Глава общественной организации "Вольный аул" Аслан Иритов и его брат Беслан Иритов, подозреваемые в избиении полицейских 31 октября 2017 года, с ноября 2017 года находились под домашним арестом. В день задержания Иритовых жители Вольного аула, требующие выделить землю под строительство домов, вышли на акцию с требованием встречи с мэром Арсеном Алакаевым, но были разогнаны силовиками.

На заседании 13 августа было запланировано продолжение допроса потерпевшего, заместителя начальника центра "Э" Хамидби Губашиева, но он в судебное заседание не явился. Судья сообщил, что Губашиев уведомил суд о том, что находится в командировке. Это уже вторая неявка потерпевшего на судебный процесс, 27 июля он также не явился, из-за чего заседание пришлось перенести, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в суде.

Адвокат Роман Бондаренко предложил суду в соответствии с УПК наложить на потерпевшего Губашиева денежное взыскание за неявку в суд. Но гособвинитель и суд посчитали, что нахождение в командировке является уважительной причиной. После этого гособвинитель предложила перейти к оглашению материалов уголовного дела, чтобы, по ее словам, судебный процесс завершить "в разумные сроки". Ей передали шесть томов материалов уголовного дела. Она стала оглашать документы.

Были оглашены рапорт следователя о применении Иритовым физического насилия к сотрудникам правоохранительных органов и нецензурной брани в их адрес, протоколы осмотра места происшествия, два заключения судебно-медицинской экспертизы, основной и дополнительной, проведенной одним и тем же экспертом, заключение видеотехнической экспертизы, должностная инструкция замначальника центра "Э" и другие материалы уголовного дела.

Была оглашена также характеристика на Иритова, выданная ему участковым. В ней отмечалось, что Иритов по месту жительства характеризуется положительно, к уголовной ответственности никогда не привлекался, жалоб на него нет, на учете у психиатра и нарколога не стоит, является инвалидом 1-й группы, нуждается в постоянном постороннем уходе.

Адвокат Роман Бондаренко выступил с ходатайством об исключении из материалов уголовного дела двух судебно-медицинских экспертиз, проведенных в Бюро СМЭ Минздрава КБР, как недопустимых доказательств. По мнению адвоката, первое и основное заключение судебно-медицинской экспертизы следует признать недопустимым доказательством, так как постановление о его проведении было вынесено не уполномоченным на это лицом.

Далее Бондаренко пояснил, что согласно резолюции руководителя следственного отдела от 31 октября 2017 года, проведение доследственной проверки было поручено одному следователю, тогда как в материалах уголовного дела имеется постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы, подписанное его коллегой, не имеющим отношения к проведению этой проверки. "В материалах уголовного дела отсутствуют сведения, каким образом данное заключение стало частью материалов уголовного дела", - заявил адвокат.

По его мнению, кем либо из уполномоченных лиц должно было быть принято обоснованное решение о приобщении указанного заключения к материалам уголовного дела. Постановление о назначении дополнительной судебно-медицинской экспертизы от 25 декабря 2017 года принято также с нарушением норм УПК, считает адвокат. "Не указаны основания, в связи с чем потребовалась повторная экспертиза. Вопросы были поставлены те же, не указано о возникновении новых вопросов по ранее исследованным обстоятельствам", - отметил Бондаренко.

Сославшись на ч.2 ст.207 УПК РФ, адвокат указал, что дополнительная экспертиза не может проводиться по тем же вопросам, что и основная, при необходимости ответа на те же вопросы должна быть назначена повторная экспертиза, производство которой поручается другому эксперту.

Как следует из озвученных гособвинителем в ходе судебного заседания заключений СМЭ, 2 ноября 2017 года экспертиза устанавливает у потерпевшего Губашиева "легкие телесные повреждения", а 25 декабря в ходе дополнительной экспертизы уже повреждения "средней тяжести".

"Единственным документом, содержащим сведения, на основании которых эксперт пришла к выводу о причинении здоровью потерпевшего вреда средней тяжести, является медицинская карта Губашиева, оформленная в медсанчасти МВД по КБР. При этом данный документ, который имеет основное доказательное значение по делу, следователем в установленном порядке не изымался, не осматривался, и к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства не приобщался", - отметил адвокат.

Суд принял решение о вызове эксперта в суд для допроса. После этого адвокат снова сможет заявить ходатайство об исключении из уголовного дела заключений СМЭ.

На судебное заседание 13 августа пришли жители Вольного аула, которые поддерживают Аслана Иритова. Они высказывали упреки в адрес присутствовавшего на процессе Заура Крымукова за то, что он судится с инвалидом.

Сам Аслан Иритов заявил на процессе, что считает рассмотрение дела "однобоким", что он никого не бил, избили его, при этом его же еще и пытаются обвинить. Следующее заседание назначено на 14 октября.

"Вольный аул" продолжает бороться за свои права

Между тем в Арбитражном суде Кабардино-Балкарии начался процесс по заявлению "Вольного аула" о признании незаконным и недействительным аукциона от 27 декабря 2017 года, и заключенного по его результатам договора аренды с организацией "Нальчик за свои права".

На судебном заседании, состоявшемся 26 июля, представитель администрации Нальчика заявила, что оспариваемый договор прекратил свое существование и стало быть предмета спора больше не существует.

12 декабря 2017 года "Вольный аул" подал заявку на участие в аукционе на право аренды земли и внес задаток. На следующий день задаток заявителю был возвращен. Заявителем снова был внесен задаток и повторно подана заявка на участие в аукционе. 14 декабря 2017 года Управление земельных отношений вынесло уведомление о недопуске к участию в аукционе организации "Вольный аул". В качестве основания управление сослалось на письмо Управления Министерства юстиции РФ по КБР о приостановлении деятельности ОО "Вольный аул". В качестве второй причины было указано непоступление задатка на дату рассмотрения заявок. "Вольный аул" обратился с жалобой в Управление Федеральной антимонопольной службы, однако УФАС не нашло нарушения закона о конкуренции в действиях организатора торгов, в связи с тем, что от ОО "Вольный аул" не поступил задаток. Представители "Вольного аула" в иске просят признать незаконным и отменить договор аренды, заключенный с общественной организацией "Нальчик за свои права".

В своем выступлении на судебном заседании представитель Управления земельных отношений администрации Нальчика заявила, что требование организации "Вольный аул" о признании недействительным договора аренды, заключенного по результатам аукциона, является неисполнимым, так как указанный договор прекратил свое существование. Далее она пояснила, что 1 февраля 2018 года организация "Нальчик за свои права" заключила договор переуступки права с дачным некоммерческим товариществом "Сосруко".

"Дачным товариществом "Сосруко" земельный участок размером более 39 га был поделен на 351 земельный участок, переданный в субаренду гражданам. Из них 78 участков уже выкуплены и перешли в собственность физических лиц. Еще 10 заявлений находятся на рассмотрении", - сообщила чиновница.

5 февраля 2018 года Управлением по земельным отношениям и дачным товариществом "Сосруко" было подписано соглашение о расторжении договора аренды от 27 декабря 2017 года. Таким образом, заключила представитель администрации, оспариваемого договора фактически уже не существует.

Юрист Ислам Масаев, представляющий интересы ОО "Вольный аул", заявил ходатайство о привлечении в качестве третьего лица дачного товарищества "Сосруко". Суд удовлетворил ходатайство и назначил следующее заседание на 24 августа.