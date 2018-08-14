Экстренное предупреждение о риске пожаров объявлено в Дагестане

14 августа 2018, 07:09

Чрезвычайная пожароопасность 5 класса прогнозируется в Дагестане с 14 по 16 августа, сообщило МЧС.

По данным ведомства, жителям и гостям республики рекомендовано не разжигать костры и воздержаться от посещения пожароопасных участков.

МЧС не исключает с связи с прогнозом возникновения чрезвычайных ситуаций. Силы и средства ведомства приведены в режим повышенной готовности, сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Махачкале 14 августа температура воздуха составит +26 градусов, скорость ветра - до 4 метров в секунду. 15 августа температура повысится до +27, скорость ветра также составит 4 м/с. 16 августа столбик термометра поднимется до +28 градусом, ветер усилится до 6 м/с. Осадков в этот период не ожидается. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.