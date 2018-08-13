Четыре человека стали жертвами ДТП на Кубани

13 августа 2018, 22:33

Три человека, в том числе девочка-подросток, погибли, одна пострадавшая госпитализирована после аварии с грузовой "Газелью" в Краснодарском крае, сообщили в МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло сегодня на трассе в Белореченском районе. Столкнулись грузовая "Газель" и легковой автомобиль.

"От полученных травм скончались оба водителя транспортных средств, а также девочка 2001 года рождения - пассажирка "Приоры". Также с места ДТП госпитализирована женщина - пассажирка "Газели", - цитирует представителя ГУ МВД по Краснодарскому краю "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что 10 августа четыре человека погибли и один был доставлен в больницу после лобового столкновения двух легковых автомобилей возле Краснодара.