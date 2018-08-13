Возобновлено электроснабжение в Краснодаре

13 августа 2018, 22:04

Подача электроэнергии в Краснодаре восстановлена после завершения аварийных работ на сетях, сообщили в ПАО "Кубаньэнерго".

Как писал "Кавказский узел", сегодня около 32 тысяч потребителей остались без света в Краснодаре после аварии на сетях. Были обесточены подстанции "Дальняя", "Тургеневская" и "Апрелевская".

После того как специалисты завершили аварийно-восстановительные работы, к 19.56 мск все потребители были подключены к электроснабжению, пишет со ссылкой на руководителя пресс-службы "Кубаньэнерго" Владимира Садыма "Интерфакс".

Напомним, жители Краснодара ранее жаловались на перебои в электроснабжении. В конце июля они заявили, что больше недели в некоторых микрорайонах города на длительное время отключается свет. В мэрии тогда пояснили, что городские электросети изношены на 65%.