Электроснабжение жителей Рутульского района частично восстановлено

13 августа 2018, 23:00

Работы ведутся, но несколько сел Рутульского района продолжают оставаться без электричества после схода селя, потому что опоры ЛЭП приходится поднимать в горы на лошадях, сообщили власти. По данным Минтранса, девять населенных пунктов по-прежнему отрезаны от райцентра из-за размытых дорог.

"Кавказский узел" писал, что 12 августа в Рутульском районе дожди размыли автодорогу, было прервано транспортное сообщение с 11 селами. Их жители остались и без электричества.

Восстановлено электроснабжение четырех сел: Гельмец, Цахур, Мишлеш и Микик, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главы Рутульского района Арсен Кулиев. По его словам, в ближайшее время должны подать электричество еще в четыре села, а потом еще в три небольших населенных пункта.

"Селевые потоки снесли столбы, расположенные вдоль дороги и на горах. Их восстановление - немалый труд. Вертолетов нет, поэтому опоры приходится таскать на ишаках и лошадях. Связь восстановлена, необходимыми лекарствами население обеспечивается", - добавил замглавы района.

У селения Гельмец полностью уничтожена дорога длиной 300 метров, сообщил он. "Там не осталось даже места для прохода пешеходов. Но сегодня оперативно удалось привезти большой гидромолот. Он уже начал прокладывать дорогу по скале. Думаю, это займет один-два дня", - рассказал Арсен Кулиев.

По данным МЧС Дагестана на сегодня, электроснабжение восстановлено уже в семи селах Рутульского района. Аварийно-восстановительные работы на автодороге районного значения Лучек-Джиных планируется завершить к 16 августа, но полностью дорогу отремонтируют только к концу месяца, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Рутульском районе до 29-го километра автодороги Рутул – Лучек – Джиных транспортное сообщение открыто по временной схеме. Далее по участкам имеются размывы протяженностью 200-300 метров. Девять населенных пунктов остались без транспортного сообщения, проинформировал сегодня на своем сайте Минтранс Дагестана.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Рутуле без осадков, +16, скорость ветра 4 метра в секунду. Днем 14 августа осадки также не ожидаются, температура поднимется до +17, скорость ветра не изменится. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.