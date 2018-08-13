Жители Краснодара остались без света после аварии

13 августа 2018, 20:26

Около 32 тысяч потребителей остались без электроэнергии в нескольких районах Краснодара, специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.

В результате аварии на сетях обесточены подстанции "Дальняя", "Тургеневская" и "Апрелевская", сообщили сегодня в Минэнерго России.

"Без электроснабжения оказались около 32 тысяч бытовых потребителей Краснодара. Мощность отключенных потребителей - 28 МВт", - цитирует представителя Минэнерго "Интерфакс".

Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы, сообщили в пресс-службе ПАО "Кубаньэнерго", не уточнив ориентировочное время возобновления электроснабжения.

"Кавказский узел" ранее писал, что в конце июля жители Краснодара пожаловались на длительные перебои с электроэнергией. Они сообщили, что больше недели в некоторых микрорайонах города на длительное время отключается свет. В мэрии пояснили, что городские электросети изношены на 65%.