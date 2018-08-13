Спасатель в горах. Фото http://07.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7305647/

13 августа 2018, 20:05

Спасатели приостановили поиски туриста из Волгограда на Эльбрусе

Поиски туриста-одиночки, который пропал сегодня в горах Кабардино-Балкарии, приостановлены, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", информация о том, что на горе Эльбрус пропал 58-летний турист-одиночка, поступила сегодня спасателям в 06.40 мск.

"Поступила информация о том, что на горе Эльбрус в районе высоты 5600 метров пропал турист-одиночка 1960 года рождения, не зарегистрированный в ЭВПСО", - проинформировало ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

В поисках уроженца Волгограда приняли участие шесть сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. К 18.20 мск поиски были приостановлены, сообщается на сайте ведомства.

Материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье размещены в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Спасенный на Эльбрусе гид доставлен в больницу", "Большое число инцидентов в горах Кабардино-Балкарии связано с наплывом туристов", "Спасатели нашли пропавшего на Эльбрусе туриста".

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