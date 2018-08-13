Число госпитализированных в Дагестане детей возросло до 79

13 августа 2018, 18:58

79 детей и трое взрослых поступили в Шамильскую центральную районную больницу с признаками пищевого отравления, сообщили в администрации района.

Как писал "Кавказский узел", ранее Минздрав Дагестана сообщил, что в больнице с признаками отравления находятся 61 ребенок и четыре сотрудника спортлагеря. Пострадавшие были госпитализированы 12 и 13 августа. Их состояние врачи оценили как средней и легкой степени тяжести.

В больницу поступили воспитанники лагеря в возрасте от четырех до 17 лет, а также обслуживающий персонал. Всего в медучреждении находятся 79 детей и трое сотрудников лагеря, сообщила сегодня администрация Шамильского района в 16.40 мск на своем сайте.

"Состояние пострадавших детей врачи оценивают как средней и легкой тяжести. На данный момент наблюдается улучшение состояния здоровья госпитализированных детей", - сообщила администрация.