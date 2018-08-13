Житель Кизилюрта обвинен в стрельбе на свадьбе

13 августа 2018, 18:54

Передано в суд дело жителя Дагестана, обвиненного в пальбе из огнестрельного оружия у банкетного зала в Кизилюрте.

"Кавказский узел" писал, что мужчина был задержан 16 июля. Правоохранители заинтересовались им, посмотрев видеоролик со стрельбой на свадьбе. 6 августа подозреваемого арестовали.

"По версии дознания, в июле 2018 года он, находясь в общественном месте - перед банкетным залом в городе Кизилюрте, - грубо нарушая общественный порядок, произвел множество выстрелов в воздух из огнестрельного оружия", - сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

Мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве и незаконном обороте оружия и боеприпасов, говорится на сайте ведомства. По статье о хулиганстве ему грозит до пяти лет заключения, а по статье о незаконном обороте оружия - до четырех лет.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от обвиняемого или его представителей.

Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считался "оберегом от сглаза", однако древняя традиция давно превратилась в элемент веселья и куража, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты по Кавказу. Обычай салютования встречается не только на свадьбах, но если в Чечне и Дагестане это воспринимается спокойно, то аналогичные попытки в других регионах часто приводят к конфликтам.

В последние годы стрелять на свадьбах в Дагестане стали реже, эта практика может совсем исчезнуть из городов республики, считают опрошенные "Кавказским узлом" главреды местных СМИ.