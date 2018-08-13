13 августа 2018, 15:47

Второму за сутки туристу понадобилась помощь в Кабардино-Балкарии

Восемь спасателей вышли на поиски туриста, который упал сегодня со скалы при восхождении на Эльбрус.

Как писал "Кавказский узел", сегодня спасатели вышли на поиски туриста из Волгограда, который пропал на Эльбрусе.

Информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 5300 метров упал со скалы участник восхождения, поступила в 13.00 мск, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

На его поиски отправились восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Напомним, что 11 августа спасатели эвакуировали тело туриста из Австрии, который умер от остановки сердца при подъеме на Эльбрус, а 10 августа помогли спуститься с Эльбруса московскому туристу, который упал в трещину на леднике.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о горе Эльбрус.

Примечание:

"Большое число инцидентов в горах Кабардино-Балкарии связано с наплывом туристов", "Спасенный на Эльбрусе гид доставлен в больницу", "Спасатели нашли пропавшего на Эльбрусе туриста".

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