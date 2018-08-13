13 августа 2018, 10:02
Землетрясение произошло в Азербайджане
Подземный толчок магнитудой 3,8 зарегистрирован сегодня в Лерикском районе Азербайджана. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 03.30 мск (04.30 по местному времени) в 13 километрах северо-восточнее города Лерик.
Эпицентр сейсмособытия располагался на глубине 19 километров, говорится в сообщении, размещенном на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.
Информация о жертвах или разрушениях, вызванных землетрясением, на сайте МЧС Азербайджана, по состоянию на 10.00 мск, не опубликована.
"Кавказский узел" писал также, что в ночь на 12 августа землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Исмаиллинском районе Азербайджана.
"Второе землетрясение за сутки произошло в Азербайджане", "Землетрясение произошло в азербайджанском секторе Каспийского моря", "Землетрясение произошло в Азербайджане".
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