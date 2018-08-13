Экстренное предупреждение из-за пожароопасности объявлено в Ростовской области

13 августа 2018, 05:38

До 14 августа в некоторых районах Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность, сообщает МЧС.

По данным Южного регионального центра МЧС, до 14 августа пожароопасность пятого класса сохранится в юго-восточных и северо-восточных районах Ростовской области, а также на юге региона.

В связи с этим ведомство предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", в расположенном на юго-востоке Ростовской области селе Ремонтном сегодня, 13 августа, будет без осадков, температура воздуха достигнет +28 градусов. В ночь на 14 августа также не прогнозируются осадки, столбик термометра опустится до отметки +18 градусов. 14 августа днем будет уже +30 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, доступном также в легкой версии, можно откорректировать данные метеорологов для получения более точного прогноза.