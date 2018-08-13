Строительство двух многоквартирных домов на улице Санаторной в Сочи. Фото Светланы Ркавченко для "Кавказского узла"

13 августа 2018, 03:57

Жители Сочи предупредили о риске обрушения шестиэтажной новостройки на оползневом склоне

Жители улицы Санаторной в Сочи заявили, что строящиеся рядом два спаренных многоквартирных дома на оползневом склоне угрожают их домам.

Сообщение о том, что жители дома на улице Санаторной в Сочи стали заложниками опасной ситуации, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" в 11.27 мск 31 июля. "В опасной близости от нашего дома в трех метрах построен шестиэтажный дом, висящий над тоннелем федеральной трассы", - написал автор сообщения.

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Корреспондент "Кавказского узла" побывала 12 августа на улице Санаторной. Стоящий на оползневом склоне на землях садоводства шестиэтажный дом покрыт трещинами, а земля под ним проваливается в сторону тоннеля федеральной трассы. По мнению местных жителей, произошло это из-за того, что два спаренных многоэтажных дома строятся на оползневых участках. Кроме того, считают они, дома представляют собой самострой.

"Висящий над пропастью оползневого склона самострой... может принести много бед", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Надежда Морозова.

По словам местной жительницы Елены Васильчук, жители соседних домов неоднократно требовали, чтобы этот опасный самострой снесли. Кроме того, застройщик вводит в заблуждение покупателей квартир.

"Сама-то она (застройщик) никогда в этом опасном доме жить не будет, а квартиры распродаются... Дом строился как садовый, а получился 80-квартирный", - сказала Васильчук корреспонденту "Кавказского узла".

Какими-либо комментариями от представителей администрации Сочи, а также от застройщика относительно слов жителей "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Сочинцы выступили против предложения мэрии строить в садах многоэтажки", "Жители Сочи рассказали о продаже квартир в предназначенных под снос домах", "Более 200 жильцов многоквартирного дома в Сочи жалуются на перебои в электроснабжении".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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