Ставропольские журналисты раскритиковали "ПРАВсоюз Кавказ" за акцию в мэрии Кисловодска

13 августа 2018, 01:59

Задержанные в мэрии Кисловодска активисты были записаны на прием к мэру, однако его не оказалось на месте, сообщила супруга одного из задержанных, Максима Шипилова, Нонна Сохбатова. Участники акции пытались таким образом заявить о себе, сказали "Кавказскому узлу" ставропольские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", около 20 активистов были задержаны 9 августа после визита в мэрию Кисловодска за неподчинение требованиям полицейских и нарушение порядка проведения публичной акции.

По словам супруги одного из лидеров "ПРАВсоюза Кавказ" Максима Шипилова Нонны Сохбатовой, задержанные активисты были заранее записаны на прием и пытались встретиться с мэром Кисловодска Александром Курбатовым.

Мэра не оказалось на месте, активисты отказались покинуть здание администрации, к ним прибыли полицейские и задержали их, рассказала Сохбатова корреспонденту "Кавказского узла".

Она подтвердила, что среди активистов были представители других городов.

"Да, были активисты из других городов. Из Минеральных Вод и Георгиевска, например. Были еще активисты из Карачаево-Черкесии", - сказала она.

Подобными действиями активисты "ПРАВсоюза Кавказ" пытаются просто заявить о себе

У задержанных не было адекватных требований к администрации Кисловодска, считает председатель Союза журналистов Ставрополья Василий Балдицын.

"Есть недовольные горожане, которые по призыву организатора Максима Шипилова подтянулись и собрались в мэрии. Смысл его наезда на власть заключается в одном – с уходом СССР все остальные есть узурпаторы власти. Они это и пытались донести до администрации города", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, задержанные не являются оппозиционерами и их нельзя назвать "активистами".

"Это не активисты города. Это приезжие неизвестно откуда люди, которые занимаются провокациями. В Кисловодске есть настоящие активисты с оппозиционными взглядами, которые выдвигают властям города определенные требования по решению конкретных проблем горожан. А эти люди вломились в администрацию с непонятными требованиями. Они требуют от мэра представить им все документы, которые будут проверены на правомочность", - сказал Балдицын.

Он также отметил, что ему не понятно, почему подобные требования были выдвинуты в мэрии Кисловодска.

"Кисловодск - город сложный. Здесь постоянно критикуют действия мэра. Видимо, это и сыграло роль, чтобы они пришли в город и выдвинули подобные требования главе Кисловодска", - добавил он.

Подобными действиями активисты "ПРАВсоюза Кавказ" просто пытаются заявить о себе, считает ставропольский журналист, политолог Антон Чаблин.

"Они периодически просто приходят в мэрии и что-то требуют. Схема действий такова: группа людей приходит в госздание и говорит чиновникам, что они нелегитимные, так как все еще должны действовать законы СССР. Они просто пытаются заявить о себе подобными действиями", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Чаблин.

По его словам, эти активисты ранее не участвовали в акциях оппозиции, однако по их пабликам в социальных сетях можно сделать вывод, что у них есть сторонники во многих регионах России.

"Сложно сказать, это разрозненная группа или иерархически действующая структура. Возможно, в акции в Кисловодске принимали участие и активисты из других городов", - сказал Чаблин.

Координатор штаба Алексея Навального в Ставрополе Иван Танский также отметил, что задержанные люди ранее никогда не были замечены в акциях оппозиции.

"Они в политических процессах не участвуют. Они считают, что все происходящее - нарушение законов СССР, а всё в России - это фейк", - сказал Танский корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что, по данным пресс-службы мэрии Кисловодска, задержанные "дестабилизировали" работу администрации города и попытались устроить несанкционированный митинг, причем среди них были жители других городов Кавказских Минеральных Вод.