13 августа 2018, 01:59

Ставропольские журналисты раскритиковали "ПРАВсоюз Кавказ" за акцию в мэрии Кисловодска

Задержанные в мэрии Кисловодска активисты были записаны на прием к мэру, однако его не оказалось на месте, сообщила супруга одного из задержанных, Максима Шипилова, Нонна Сохбатова. Участники акции пытались таким образом заявить о себе, сказали "Кавказскому узлу" ставропольские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", около 20 активистов были задержаны 9 августа после визита в мэрию Кисловодска за неподчинение требованиям полицейских и нарушение порядка проведения публичной акции.

По словам супруги одного из лидеров "ПРАВсоюза Кавказ" Максима Шипилова Нонны Сохбатовой, задержанные активисты были заранее записаны на прием и пытались встретиться с мэром Кисловодска Александром Курбатовым.

Мэра не оказалось на месте, активисты отказались покинуть здание администрации, к ним прибыли полицейские и задержали их, рассказала Сохбатова корреспонденту "Кавказского узла".

Она подтвердила, что среди активистов были представители других городов.

"Да, были активисты из других городов. Из Минеральных Вод и Георгиевска, например. Были еще активисты из Карачаево-Черкесии", - сказала она.

Подобными действиями активисты "ПРАВсоюза Кавказ" пытаются просто заявить о себе

У задержанных не было адекватных требований к администрации Кисловодска, считает председатель Союза журналистов Ставрополья Василий Балдицын.

"Есть недовольные горожане, которые по призыву организатора Максима Шипилова подтянулись и собрались в мэрии. Смысл его наезда на власть заключается в одном – с уходом СССР все остальные есть узурпаторы власти. Они это и пытались донести до администрации города", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, задержанные не являются оппозиционерами и их нельзя назвать "активистами".

"Это не активисты города. Это приезжие неизвестно откуда люди, которые занимаются провокациями. В Кисловодске есть настоящие активисты с оппозиционными взглядами, которые выдвигают властям города определенные требования по решению конкретных проблем горожан. А эти люди вломились в администрацию с непонятными требованиями. Они требуют от мэра представить им все документы, которые будут проверены на правомочность", - сказал Балдицын.

Он также отметил, что ему не понятно, почему подобные требования были выдвинуты в мэрии Кисловодска.

"Кисловодск - город сложный. Здесь постоянно критикуют действия мэра. Видимо, это и сыграло роль, чтобы они пришли в город и выдвинули подобные требования главе Кисловодска", - добавил он.

Подобными действиями активисты "ПРАВсоюза Кавказ" просто пытаются заявить о себе, считает ставропольский журналист, политолог Антон Чаблин.

"Они периодически просто приходят в мэрии и что-то требуют. Схема действий такова: группа людей приходит в госздание и говорит чиновникам, что они нелегитимные, так как все еще должны действовать законы СССР. Они просто пытаются заявить о себе подобными действиями", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Чаблин.

По его словам, эти активисты ранее не участвовали в акциях оппозиции, однако по их пабликам в социальных сетях можно сделать вывод, что у них есть сторонники во многих регионах России.

"Сложно сказать, это разрозненная группа или иерархически действующая структура. Возможно, в акции в Кисловодске принимали участие и активисты из других городов", - сказал Чаблин.

Координатор штаба Алексея Навального в Ставрополе Иван Танский также отметил, что задержанные люди ранее никогда не были замечены в акциях оппозиции.

"Они в политических процессах не участвуют. Они считают, что все происходящее - нарушение законов СССР, а всё в России - это фейк", - сказал Танский корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что, по данным пресс-службы мэрии Кисловодска, задержанные "дестабилизировали" работу администрации города и попытались устроить несанкционированный митинг, причем среди них были жители других городов Кавказских Минеральных Вод.

Новости о задержаниях и арестах активистов "Кавказским узлом" публикуются  на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Ставропольский активист получил политубежище в США", "Блогера Варламова возмутил арест ставропольского студента за репост", "Сторонники Михаила Савостина рассказали о роли властей в преследовании активиста".

Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 августа 2018, 11:58

  • Суд в Азербайджане освободил Ильгара Мамедова

    Апелляционная инстанция сегодня заменила оставшийся срок заключения лидера партии "Республиканская альтернатива" Ильгара Мамедова на условное наказание. При этом суд не оправдал оппозиционера, отметил его адвокат.

13 августа 2018, 11:21

13 августа 2018, 10:25

13 августа 2018, 10:02

13 августа 2018, 09:25

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости