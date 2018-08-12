Инспекторы нашли нарушения на рынках Дербента

12 августа 2018, 20:39

Два рынка в Дербенте не полностью оборудованы пожарной сигнализацией и средствами тушения пожара, а пути эвакуации заблокированы, сообщила сегодня мэрия.

По данным администрации, комиссия, куда вошли главы различных министерств и ведомств, проинспектировала рынки 11 августа по поручению председателя правительства Дагестана. В проверках принял участие и врио главы Дербента Энрик Муслимов.

"На рынке "Дагпотребсоюз" не все торговые помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, недостаточно первичных средств пожаротушения и количества воды, необходимого в случае возникновения пожара, пути эвакуации загромождены торговыми лотками, имеются также проблемы с утилизацией биологических отходов", - сообщается сегодня на сайте администрации Дербента.

Аналогичные нарушения комиссия нашла на Северном рынке. На обоих рынках часть предпринимателей работает без разрешительной документации и постановки на налоговый учет, сообщила мэрия.

По результатам рейдов комиссия подготовит "дорожные карты" для упорядочения деятельности рынков, в которые будут включены предложения их руководителей. Руководителям рынков даны разъяснения по выполнению противопожарных мероприятий, сказано в сообщении мэрии.

Комментариев от руководителей рынков относительно сообщения мэрии о выявленных нарушениях не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что проверки торговых объектов на предмет соблюдения правил пожарной безопасности проходят во всех российских регионах после пожара 25 марта в кемеровском торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня", где погибли 64 человека. В июне МЧС нашло 23 нарушения в сфере пожарной безопасности в махачкалинских ТРЦ "Киргу" и "Этажи" в ходе повторных проверок. Ранее, в апреле, прокуратура сообщила о выявленных нарушениях в сфере пожарной безопасности в 23 торговых центрах Махачкалы, кинотеатрах, детских клубах и других местах с массовым пребыванием людей.