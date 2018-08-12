Жена ставропольского активиста сообщила о 20 арестованных в Кисловодске

12 августа 2018, 17:01

После визита в администрацию Кисловодска около 20 человек были арестованы по решению суда за неподчинение полиции и нарушение порядка проведения публичной акции, рассказала сегодня супруга одного из арестованных.

Как писал "Кавказский узел", ранее представитель ставропольской общественной организации "Жилище" Елена Павлова сообщила об арестах более чем десяти активистов. Арестованные входили в группу "Общественный контроль", участники которой ходили по муниципалитетам Ставрополья с требованием устранить недостатки в работе органов госвласти. Активисты были задержаны после визита в мэрию Кисловодска 9 августа.

"Точное число задержанных и арестованных никто не знает. Нам не дают информацию об этом. Но можно говорить о примерно 20 арестованных. О решении суда арестовать того или иного активиста правоохранительные органы сообщают только родным арестованного, а мы не знаем фамилии многих задержанных, поэтому не можем установить точное число активистов, арестованных кисловодским судом", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жена одного из лидеров профсоюзного объединения "ПРАВсоюз Кавказ" Максима Шипилова Нонна Сохбатова.

По ее словам, суд принимал решения об арестах активистов по статьям 19.3 КоАП (неповиновение требованию сотрудников полиции) и 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). "Есть активисты, которые были арестованы и по двум статьям. Им в общей сложности дали от десяти суток ареста. Мы даже не знаем, куда распределили арестованных. Я знаю, что мужа отвезли в Светлогорск. Некоторых - в Невинномысск, Минводы и другие города", - сказала Сохбатова.

Она сообщила, что ни у кого из арестованных не было адвокатов.

"Ни один из задержанных не был признан невиновным. Всех арестовали. По крайней мере, нам неизвестно о том, что кого-то просто так отпустили. Мы также не знаем, есть ли у задержанных жалобы на действия полицейских. Мой муж, например, сказал, что жалоб на условия содержания нет, что на него не давили. А вот как у остальных - пока сложно сказать", - отметила Нонна Сохбатова.

В суде на телефонные звонки не ответили, передает корреспондент "Кавказского узла". "Кавказский узел" также не располагает комментариями от представителей правоохранительных органов относительно слов женщины об арестах активистов.

Новости о задержаниях и арестах активистов "Кавказским узлом" публикуются на тематической странице "Преследование активистов".