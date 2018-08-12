12 августа 2018, 12:00

Автодорога в высокогорный район Грузии закрыта

Движение автотранспорта в направлении Тушетии запрещено из-за подтопления дороги, вызванного сильными дождями.

Оползень, сошедший в озеро из-за обильных осадков, вызвал подъем уровня воды, часть автомобильной трассы оказалась затопленной.

"Мы ждем улучшения погоды... просим население воздержаться от поездок в Тушетию до улучшения погодных условий", - цитирует сегодня мэра Ахметы Иосифа Карумашвили "Интерпрессньюс".

Начать работы по расчистке проблемных участков возможно будет только после улучшения погоды, уточнил глава города.

"Кавказский узел" ранее писал, что 17 июня дорога, связывающая Тбилиси с Телави, оказалась затоплена из-за ливня с градом, прошедшего накануне, полиция посоветовала водителям пользоваться альтернативной дорогой.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Ахметского района, городе Ахмета, облачно, осадков не прогнозируется, температура воздуха +21 градус, ветер 4 метра в секунду. В ночь на 13 августа будет без осадков, температура воздуха понизится до +14 градусов, ветер усилится до 5 метров в секунду. 13 августа днем дождь также не ожидается, облачно, температура воздуха днем +24 градуса тепла, ветер 4 метра в секунду.

Пользователи сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Проект доступен также и в легкой версии.

Примечание:

"Дома жителей Кобулети подтоплены после ливня", "Ливень затопил дворы и подъезды жилых домов в Тбилиси", "Пять сел Грузии пострадали от ливней с градом".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 августа 2018, 11:58

  • Суд в Азербайджане освободил Ильгара Мамедова

    Апелляционная инстанция сегодня заменила оставшийся срок заключения лидера партии "Республиканская альтернатива" Ильгара Мамедова на условное наказание. При этом суд не оправдал оппозиционера, отметил его адвокат.

13 августа 2018, 11:21

13 августа 2018, 10:25

13 августа 2018, 10:02

13 августа 2018, 09:25

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости