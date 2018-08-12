Автодорога в высокогорный район Грузии закрыта

12 августа 2018, 12:00

Движение автотранспорта в направлении Тушетии запрещено из-за подтопления дороги, вызванного сильными дождями.

Оползень, сошедший в озеро из-за обильных осадков, вызвал подъем уровня воды, часть автомобильной трассы оказалась затопленной.

"Мы ждем улучшения погоды... просим население воздержаться от поездок в Тушетию до улучшения погодных условий", - цитирует сегодня мэра Ахметы Иосифа Карумашвили "Интерпрессньюс".

Начать работы по расчистке проблемных участков возможно будет только после улучшения погоды, уточнил глава города.

"Кавказский узел" ранее писал, что 17 июня дорога, связывающая Тбилиси с Телави, оказалась затоплена из-за ливня с градом, прошедшего накануне, полиция посоветовала водителям пользоваться альтернативной дорогой.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Ахметского района, городе Ахмета, облачно, осадков не прогнозируется, температура воздуха +21 градус, ветер 4 метра в секунду. В ночь на 13 августа будет без осадков, температура воздуха понизится до +14 градусов, ветер усилится до 5 метров в секунду. 13 августа днем дождь также не ожидается, облачно, температура воздуха днем +24 градуса тепла, ветер 4 метра в секунду.

Пользователи сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Проект доступен также и в легкой версии.