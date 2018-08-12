12 августа 2018, 08:46

Суд продлил арест владельцу лодочной станции в Волгограде

Хозяин лодочной станции в Волгограде, с которой отправился затонувший катамаран, по решению суда останется под домашним арестом еще на три месяца.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 июня на Волге в районе Волгограда столкнулись катамаран и баржа. 11 человек погибли, пятерым пассажирам катамарана удалось спастись. Хозяин лодочной станции, с которой отчалило судно, был задержан и помещен под стражу на два месяца, а сама лодочная станция закрыта. Однако 22 июня стало известно, что он переведен под домашний арест.

По версии следствия, капитан был пьян и проигнорировал сигналы с баржи, а сам катамаран не был зарегистрирован и не состоял на соответствующем учете с 2017 года. В числе 11 погибших оказался владелец и капитан катамарана, бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев, а также трое мужчин, шесть женщин и девушка-подросток. Журналисты ошибочно разметили фото брата и сестры Детистовых в статье о погибших при крушении катамарана, заявили волгоградцы. Они также рассказали, что готовят иск в суд к журналистам. 

Владелец лодочной станции на Волге находился под домашним арестом до 12 августа, однако Красноармейский районный суд Волгограда принял решение продлить ему меру пресечения до 12 ноября, сообщает со ссылкой на его адвоката Николая Вискова ТАСС.

Он уточнил, что подал апелляционную жалобу на это решение суда, однако дата ее рассмотрения в Волгоградском областном суде пока не назначена.

Примечание:

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