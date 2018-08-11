11 августа 2018, 20:52
Землетрясение произошло в Дагестане
Подземный толчок магнитудой 2,7 зарегистрирован сегодня в Тляратинском районе. Информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщило МЧС.
По данным ведомства, сообщение о сейсмособытии поступило спасателям в 14.40 мск.
"На территории республики зафиксированы слабые колебания земной коры, предположительно, эпицентр - в Тляратинском районе", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.
Эпицентр находился на глубине 12 километров, сообщений от населения о жертвах и разрушениях не поступало, проинформировало ведомство.
"Кавказский узел" ранее писал, что 13 июля в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,6. Информации о пострадавших также не было.
"Землетрясение произошло на Кубани", "Второе землетрясение за сутки произошло в Азербайджане", "Жители Чечни рассказали о последствиях землетрясения".
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