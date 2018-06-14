Прицел. Фото CC0 / Military_Material / bullet

14 июня 2018, 08:59

Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах

Вооруженные силы Армении 82 раза за минувшие сутки нарушили режим перемирия в зоне конфликта, используя крупнокалиберные пулеметы, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

По его информации, со стороны армянских населенных пунктов Довех, Воскеван, Беркабер, Красносельск были обстреляны азербайджанские позиции в селах Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района и на безымянных высотах в Гедабекском районе.

Также обстрелы велись со стороны карабахских сел Гейарх, Чилябюрт, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Гарагашлы, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз, Нюзгяр и безымянных высот в Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Ходжавендском и Физулинском районах, сообщается сегодня на сайте Минобороны Азербайджана.

Представители оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха к 08.59 мск 14 июня не прокомментировали эти заявления на своих сайтах.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 июня Азербайджан заявил о 93 обстрелах с армянской стороны за сутки, днем ранее – о 89 обстрелах. Нагорный Карабах, который ведет свой подсчет нарушений перемирия, 9 июня заявил о 200 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю с 3 по 9 июня.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне карабахского конфликта ни на сутки не прекращались обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и размещает поступающие оттуда новости на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Аналитики в Баку заявили о захвате Азербайджаном стратегических высот в районе Гюннют", "Нагорный Карабах сообщил о передвижении военной техники Азербайджана на передовой", "Азербайджан насчитал 89 обстрелов с армянской стороны".

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