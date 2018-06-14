Карабахские парламентарии сочли бессмысленной акцию оппозиции

14 июня 2018, 06:41

Акции с требованием отставки президента Нагорного Карабаха и спикера Национального собрания лишены смысла, когда до выборов осталось всего два года, заявили опрошенные "Кавказским узлом" руководители парламентских фракций. Участники акции рассказали о поддержке требования отставки руководства страны, но отметили, что оппозиция не представила свою политическую программу.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 13 июня силовики оцепили площадь Возрождения в Степанакерте, чтобы не дать оппозиционной партии "Национальное возрождение" провести там митинг, и участники акции собрались в парке имени Нельсона Степаняна. В митинге приняли участие около 200 человек. Протестующие во время акции выходили на проезжую часть, перекрывая движение транспорта. Участники митинга потребовали отставки Бако Саакяна с поста президента Нагорного Карабаха.

Партия "Национальное возрождение" о своем намерении провести митинг 13 июня в Степанакерте сообщила в социальных сетях неделю назад. В видеообращении с призывом к участию на митинге партия отмечала, что намерена представить итоги общественных дискуссий, проводимых представителями партии в столице и районах, а также огласить требования, исходя из проделанной работы. Однако к назначенному времени полиция закрыла все дороги, ведущие к площади Возрождения, в том числе и передвижение автомобилей, передает корреспондент "Кавказского узла".

Представитель полиции заявил инициативной группе, что, согласно решению мэрии Степанакерта от 13 июня, проводить митинги в местах, где народ предпочитает отдыхать или прогуливаться по вечерам, а таковым является центральная площадь, не разрешается. Полиция предложила собравшимся перейти в один из малолюдных парков, неподалеку от центральной площади.

Совет старейшин 13 июня принял решение, согласно которому организатор митинга, который должен состояться в Степанакерте, должен не позднее чем за 7 дней до даты сбора и не ранее чем за 30 дней лично или по почте информировать об этом мероприятии мэра, "за исключением акций с участием до 20 лиц и в спонтанных или чрезвычайных случаях". В уведомлении должно быть указано приблизительное время начала и конца собрания, цель сбора, ожидаемое количество участников, объекты или технические средства, которые будут использоваться во время собрания, маршрут и график в случае марша. В городе запрещается проводить собрания на территориях вблизи президентской резиденции, здания Национального собрания и правительства, учебных заведений, а также блокировать улицы первых и вторых зон Степанакерта, входные республиканские дороги, которые также имеют стратегическое значение, пишет со ссылкой на заместителя мэра Степанакерта Армена Акопяна "Арцахпресс".

В парке имени Нельсона Степаняна участники митинга потребовали отправить в отставку Бако Саакяна и спикера Национального собрания Ашота Гуляна, в течение 50 дней, согласно Конституции Нагорного Карабаха, выбрать нового президента, "который будет управлять страной в переходный период до 2020 года", начнет "работу по проведению честных, законных, правовых выборов в 2020 году", рассказал "Кавказскому узлу" представитель организаторов акции Гегам Григорян.

Он отметил, к митингу в Степанакерте должны были присоединится единомышленники из районов, однако дороги были перекрыты полицией, и представители из Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов не смогли приехать в столицу Нагорного Карабаха.

Григорян заметил, что акция никак не связана с протестами у центрального автовокзала с 1 по 4 июня.

1 июня в ходе массовой драки в столице Нагорного Карабаха силовиками были избиты два местных жителя. Инцидент спровоцировал митинг с требованием отставки руководителей прокуратуры, Службы национальной безопасности и полиции. Акция протеста у центрального автовокзала была приостановлена вечером 4 июня после призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна дать возможность властям Нагорного Карабаха выполнить обещания, данные протестующим. 6 июня ушли в отставку главы полиции и СНБ Нагорного Карабаха, а также госминистр Араик Арутюнян. Вакантные должности были замещены в тот же день.

"Сегодня [13 июня] был организован митинг с требованиями, направленными на отставку конкретно властей, политический призыв, что, по нашему мнению, будет способствовать выходу страны из создавшего кризиса. Такое в Арцахе [Нагорном Карабахе] происходит впервые. У центрального автовокзала акция была направлена на решение бытовых, социальных проблем", - пояснил Гегам Григорян.

Лидер партии "Национальное возрождение" Айк Ханумян заявил "Кавказскому узлу", что митинги и общественные дискуссии будут организовываться периодический. "Нами создана платформа, и мы отвечаем за каждое прозвучавшее здесь заявление", - сказал Ханумян.

Оппозиция не обозначила веских аргументов, чтобы требовать отставки президента

Фракции "Родина" в Национальном собрании заявила, что проведение митинга оппозиции "непозволительно", заявил руководитель фракции, представитель партии "Свободная Родина", имеющей большинство (14) голосов в парламенте Нагорного Карабаха, Артур Товмасян.

"На этом этапе не имеет смысла проводить акции, потому что уже сейчас произошли и продолжаются серьезные кадровые изменения. Кроме того, в Арцахе - демократическое правление, и демократические процессы невозможно игнорировать. Если здесь проходят акции, они должны соответствовать букве закона. Согласно закону, народ и передовые политические силы выбрали Бако Саакяна и доверили управлять республикой, и это не оспаривается. А чтобы требовать отставки какого-то должностного лица, необходимы веские аргументы. Таких аргументов я не вижу", - сказал Товмасян "Кавказскому узлу".

Руководитель фракции "Демократия" в Национальном собрании, представитель партии "Демократическая партия Арцаха, имеющей шесть мандатов в парламенте, Вардгес Багрян рассказал "Кавказскому узлу", что 13 июня в Национальном собрании прошли дебаты, и ощутимое большинство, за исключением Айка Ханумяна, считают, что нет смысла в акциях с требованием отставки президента и спикера парламента.

"Подобные митинги создают нестабильность в обществе. Не стоит забывать, что на линии передовой напряженная ситуация, но Ханумяна не волновали такие доводы", - заявил депутат.

В то же время Багрян отметил, что Айк Ханумян не скрывает свои амбиции и предпринимает шаги, чтобы стать председателем Национального собрания. "Депутат должен знать регламент и понимать, что даже в случае отставки нынешнего спикера, как он станет председателем? Ведь его должен выбрать парламент, а большинство не поддержат его кандидатуру. Я не принимаю и не понимаю его стремлений", - добавил он.

Руководитель фракции и партии "Движение-88", имеющей три мандата в парламенте, Эдуард Агабекян также считает, что представители партии "Национальное возрождение" прежде чем организовывать митинги, должны подумать о ситуации в регионе и не забывать о внешних угрозах. "У нас есть намного более опасный враг, который угрожает нашей безопасности и мирному существованию... Я считаю, что бессмысленно предпринимать политические требования, если до следующих президентских и парламентских выборов осталось всего два года. Требования, прозвучавшие на митинге в Степанакерте 13 июня, не самый верный путь", - сказал Агабекян "Кавказскому узлу".

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне карабахского конфликта ни на сутки не прекращались обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Жители Степанакерта поддержали требование отставки властей

Житель Степанакерта Ашот Саргсян заявил "Кавказскому узлу", что полностью согласен с требованиями, прозвучавшими на митинге. Он отметил, что многие знакомые отговаривали его приходить на акцию, потому что считают, что такие мероприятия негативно сказываются на безопасности Нагорного Карабаха.

"Никто из нас не забывает про военное положение и про угрозы Баку. И если будет необходимо, в случае возобновления военных действий, мы как один отправимся на передовую линию, как в апреле 2016 года. Никто в этом не должен сомневаться. Но внутри страны тоже должно быть все в порядке, все должны служить стране и закону, а не только простые люди", - сказал он.

Участница акции Анжела Петросян заявила, что поддерживает требования отставки властей, но не понимает, "какие цели преследует сам Айк Ханумян и его команда, потому что они не представляют программу своих целей и дальнейших действий".

"Он призывает фракции, чтоб его избрали председателем парламента. Но он не представил программу, что будет делать эти два года, в течение переходного периода до 2020 года. Здесь он просто собрал людей и выкрикивает необоснованные требования. Какие у него цели, какие идеи в вопросе преобразований? Непонятно, что он предлагает народу. Люди собрались, поддерживают требования, но никто не вникает, что организаторы акции могут предложить на будущее", - сказала Петросян.

"Я пришла на митинг, потому что думала, что акция пройдет на площади, президент увидит нас и захочет с нами встретится. Тогда я бы рассказала, какие у меня проблемы, и не только социальные. Потому я крайне недовольна, что нам не разрешили подойти к резиденции президента. Видимо, власти чего-то боятся, раз привели столько полицейских", - сказала участница акции, жительница Степанакерта Макян Айкануш.

Еще одна жительница Степанакерта, не пожелавшая назвать имени, считает, что власти города не должны были оцеплять центральную площадь и перекрывать дороги, а организаторам не следовало уступать силовикам. "А раз они согласились, уступили... перенесли митинг в другое место, то в этом я вижу слабость. Но с требованиями я согласна и считаю, что... народу нужны настоящие перемены, а не только слова", - заявила она "Кавказскому узлу".