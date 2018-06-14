Аналитики в Баку заявили о захвате Азербайджаном стратегических высот в районе Гюннют

14 июня 2018, 06:14

Восстановление контроля над высотами в окрестностях села Гюннют дало азербайджанской армии стратегическое преимущество, которое может быть использовано в случае новой войны в Нагорном Карабахе, считают опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские военные эксперты. По их словам, армия Азербайджана получила прямой обзор стратегической автомобильной дороги, соединяющей Армению с Ираном, и расположилась в 80 километрах от Еревана.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня пресс-служба Отдельной общевойсковой армии Нахичеванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана заявила о восстановлении контроля над селом Гюннют и окрестными высотами. По данным государственного информационного агентства НАР "Нухчыхан", азербайджанская армия заняла гору Хунут, возвышенность Агбулаг, горы Гызылгая и Мехридаг. Жители села Гюннют смогли посетить могилы родных и близких на местном кладбище. Взятие высоты Гызылгая, расположенной на высоте 1683 метров над уровнем моря, позволяет азербайджанской армии контролировать автомобильную дорогу Ереван – Ехегнадзор – Горис – Лачын – Ханкенди (Степанакерт).

Со 2 по 5 апреля 2016 года конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился. Здесь проходили бои с применением танков, авиации и артиллерийских орудий. 5 апреля того же года было объявлено о заключении перемирия. При этом стороны конфликта делали противоречивые заявления об изменении позиций, занимаемых вооруженными силами. На основе озвученной сторонами конфликта информации "Кавказский узел" сделал выводы о фиксации нового статус-кво, выгодного Азербайджану, который взял под контроль новые позиции. Изменение линии соприкосновения угрожает новой эскалацией, поскольку сторона, приобретшая территории, мотивирована к возобновлению боев.

Ранее на северо-западе Нахичеванской Автономной Республики линия соприкосновения между армянскими и азербайджанскими войсками проходила по высокогорному хребту, сообщил 13 июня корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

По его словам, посты обеих сторон находились на этом хребте.

"В теплое время года посты находились на хребте. Зимой там климат очень суровой и в горах невозможно было оставлять посты. Поэтому зимой стороны отводили посты, и нейтральная территория расширялась. С наступлением весны стороны вновь оборудовали посты. В этот раз азербайджанская сторона не только вернулась на новые посты, но в мае продвинулась еще дальше, и благодаря оперативным марш-броскам оказалась выше над армянскими позициями. Судя по тому, как стремительно были предприняты меры по подведению дороги, теперь уже азербайджанская сторона не намерена оставлять позиции зимой, и там будет оборудовать стационарные посты с условиями для длительного проживания", - сказал Исазаде.

Говоря о значении военной операции, эксперт указал, прежде всего, на то, что она позволила выйти азербайджанской стороне на государственную границу между Азербайджаном и Арменией.

"Если раньше нейтральная зона фактически была на азербайджанской территории, то теперь армия вышла на государственную границу. Армянская армия раньше с указанного высокогорного хребта могла держать в зоне обстрела значительную часть НАР и полностью контролировала село Гюннют, которое она захватила в 1992 году... Теперь азербайджанская армия не только оттеснила противника с этих позиций, но и сама получила контроль над армянскими населенными пунктами. В частности, село Арпа (армянское название Арени) находится на расстоянии пулеметного выстрела от азербайджанских позиций. Конечно, азербайджанская армия не станет стрелять по селам. Однако, учитывая то, что на других участках линии соприкосновения войск в Карабахе армянская сторона занимает высоты, с которых открывается зона обстрела азербайджанских сел, то получение преимущества на нахичеванском направлении будет оказывать сдерживающее воздействия на Вооруженные силы Армении", - сказал Исазаде.

Он также отметил, что азербайджанская армия в результате операции на нахичеванском направлении получила возможность прямого обзора стратегической автомобильной дорогой Ереван – Ехегнадзор – Горис – Лачин – Ханкенди (Степанакерт), соединяющей Армению и Нагорный Карабах.

"Теперь азербайджанская сторона, по меньшей мере, сможет наблюдать за передвижениями на этой трассе. В случае войны в Карабахе азербайджанская армия, конечно же, не будет оставаться безучастной к тому, что Армения по ней станет перебрасывать в Карабах вооружения и технику", - сказал Исазаде.

По словам Исазаде, еще одно важное значение операции азербайджанской армии - создание условий для возвращения жителей в село Гюннют.

"Здесь можно провести параллели с селом Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, куда жителям удалось вернуться после апрельской войны 2016 года. Джоджуг Марджанлы было захвачено армянской стороной в 1993 году. Но в январе 1994 года азербайджанская армия смогла выбить оттуда противника. Однако из-за того, что окрестная высота Леле Тепе было у армян, село находилось в зоне обстрела. И только после взятия высоты Леле Тепе удалось обеспечить условия для безопасного возвращения и проживания мирного населения. Однако в случае с селом Гюннют возвращение, думаю, будет не столь быстрым. Село полностью разрушено, там 26 лет не было никакой инфраструктуры. Создавать с нуля здесь будет труднее. Село Джоджуг Марджанлы находилось в низине и подвозить туда стройматериалы, оборудования, проводить разминирование было проще. Туда легче было подводить и линии электро-, газо- и водоснабжения, потому что все это было уже в нескольких километрах – на территории Физулинского района. Село Гюннют находится высоко в горах. Поблизости там нет других сел. Поэтому там создавать инфраструктуру для жизни людей будет сложно и потребует немалого времени", - отметил Исазаде.

Село Чоджук Марджанлы (Джоджуг Марджанлы) контролируется азербайджанскими военными с апреля 2016 года. Готовность вернуться в село выразили 200 семей вынужденных переселенцев. С 5 июля 2017 года началось заселение села.

С высоты Гызылгая можно контролировать важную автомобильную трассу

Азербайджанская армия продвинулась фактически без проведения боевой операции, заявил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель НПО "Военные журналисты" Узеир Джафаров.

По его словам, военные завладели высотами посредством марш-бросков и вслед за этим были проведены инженерные работы.

Джафаров отметил, что у армянской стороны на высокогорье не было постоянных укрепленных постов.

"Это высокогорье. У армянской армии там не было постоянных укрепленных постов. Там у них были передвижные посты. У армян там особого выбора не было. Шансов противостоять и оказать длительное вооруженное сопротивление у них не было", - сказал он.

Кроме того, по словам Джафарова, гибель армянских военных на территории Нахичеванской Автономной Республики усложнила бы положение армии Армении, так как было бы невозможно заявить, что "это не мы, это армия Карабаха".

"Поэтому армянские военные отступили", - сказал эксперт.

Джафаров напомнил, что азербайджанская армия стремительными марш-бросками обосновалась на высотах Хунут (2065 метров), Гызылгая (1683 метра), Мехридаг (1869 метров).

"Взятие Гызылгая позволило контролировать автомобильную трассу Ереван – Ехегнадзор – Горис – Лачин – Ханкенди (Степанакерт). По прямой от высоты до этой автомобильной дороги расстояние составляет не более десяти километров, и передвигающиеся объекты будут доступны для артобстрелов. Думаю, что Армении в случае войны в Карабахе сложно будет оперативно перебросить по этой дороге вооружение и бронетехнику. Возможности альтернативной дороги через Кельбаджар очень ограничены - она проходит по высокогорью, по протяженности гораздо длиннее, и срочно осуществить передислокацию там не удастся", - сказал Джафаров.

Кроме того, по его словам, дорога Ереван – Ехегнадзор – Горис – Лачин – Ханкенди (Степанакерт) является единственной автомобильной дорогой, соединяющий Армению с Ираном, по которой в случае войны Ереван может получать стратегические товары и ресурсы.

И это сообщение азербайджанская сторона может также перекрыть, добавил он.

Риски большой войны будут нарастать, если не удастся достичь прорыва в политическом урегулировании

Последние действия азербайджанской армии в Нахичеванской Автономной Республике показали "все больший разрыв между военными потенциалами двух стран", считает глава Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы.

"Конечно, крупных боестолкновений, судя по всему, не было. Однако этого не произошло потому, что армянская сторона уклонилась от вооруженного сопротивления и предпочла тихо отступить. Это уже второе изменение линии соприкосновения войск в пользу Азербайджана с весны 2016 года. Причем это не просто корректировка линии фронта, а взятие Азербайджаном стратегических высот, позволяющих контролировать действия противника на обширных территориях. Эти события показывают, что, если в ближайшей перспективе не удастся достичь прорыва в политическом урегулировании. риски большой войны будут только нарастать", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, заинтересованность в эскалации может возникнуть и у России - главного актора на Южном Кавказе, имеющего влияния на обе стороны конфликта, с учетом дрейфа нового правительства Армении в сторону Запада.

8 мая в результате "бархатной революции" главой правительства Армении и фактическим руководителем страны стал лидер оппозиционного блока "Елк" Никол Пашинян, и правящая Республиканская партия объявила себя оппозицией.

Армия Армении не приняла бой

По данным аналитической группы "Истиглал" ("Независимость"), операция в Нахичеванской Автономной Республике "представляла собой интенсивную серию инженерных работ и марш-бросков азербайджанских подразделений к заранее намеченным пунктам".

Интернет-проект "Истиглал" - независимая информационная площадка, функционирующая в формате военно-аналитического блога. Цель проекта - освещение в русскоязычном интернет-пространстве вопросов, связанных с обороной и нацбезопасностью Азербайджана, военным строительством и развитием военно-промышленного комплекса страны, сообщает istiglal.com.

"Примечательно, что армянские военнослужащие практически не оказывали сопротивления. И это несмотря на то, что 18 мая представители армянского командования, включая нового министра обороны Давида Тонояна, посетили армянские позиции на Нахчыванском фронте. Но, судя по всему, армянская сторона в большей степени занята перипетиями внутриполитическими", - пишут аналитики группы.

Напомним, что в ходе апрельской войны 2016 года в результате трех дней интенсивных боев под контроль Вооруженных сил Азербайджана перешли, по армянским данным, около 800, а по азербайджанским – около 2000 гектаров территорий.

"В результате Гызылгая-Гюннютской операции под контроль ВС Азербайджана в общей сложности перешла территория площадью около 11 тысяч гектаров, свыше 8 тысяч из которых считаются пригодными для земледелия. Следовательно, официальные территориальные потери армянской стороны в результате последней операции в Нахчыване серьезно, в разы, превосходят таковые в ходе апрельской войны 2016 года. И самое главное — менее чем через два месяца после "эпического" прихода к власти Никола Пашиняна и всего лишь в каких-нибудь 80 км от столицы Армении", - отметили аналитики "Истиглала".

Напомним, что Министерство обороны Армении прокомментировало заявление о занятии села Гюннют. По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, армянская сторона сама разрешила мирным жителям подойти к селу Гюннют. При этом Ованнисян подчеркнул, что армянские вооруженные силы полностью контролируют ситуацию.