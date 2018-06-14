Жильцы ростовских самостроев призвали Путина сохранить их жилье

14 июня 2018, 03:04

Власти позволяли застройщикам продавать квартиры, а суды обязывают приобретателей жилья сносить свои дома за свой счет, пожаловались Путину жители проблемных домов в Ростове-на-Дону. По их информации, без жилья останутся более тысячи ростовчан.

К Владимиру Путину обратились жильцы домов 28 и 30 по Травяной улице, дома №17 по улице Джапаридзе, дома №3 по улице 4-я Семейная и других домов, определенных под снос. Они рассчитывают на реакцию Путина и решение их проблемы, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Мы пострадали от действий недобросовестных застройщиков и бездействия местных органов администрации. Более 1000 человек могут остаться без жилья, и это только вершина самовольного строительства, около 100 домов в Ростове в такой же ситуации. В Госдуму внесен законопроект, призванный урегулировать вопросы самовольного строительства, однако он не содержит положений, которые защищали бы в этой ситуации нас, добросовестных приобретателей такого жилья. В 2016 году администрация района обещала заключить с некоторыми домами мировое соглашение, при условии, что мы выполним экспертизу, восстановим проектную документацию и еще раз докажем, что наш дом никому не угрожает. Все требования были нами выполнены, однако мировое соглашение не заключено. Мы не просим финансовой поддержки, не просим обеспечить нас жильем, мы просим не отнимать то, что у нас есть", — заявили жильцы определенных под снос домов.

Дома на Травяной улице были построены в 2008 году, рассказала ростовчанка Ирина Саломахина.

"Мы купили квартиру в 2011 году как вторичное жилье, все коммуникации были подведены. Брали по ипотеке, по программе "Молодая семья", все налоги оплачивались исправно, но в 2015 году пришла повестка в суд. В 2016 году решением суда было определено снести дом за счет жильцов. Жители обращались в СМИ, политические партии, приемные президента и губернатора области. В итоге администрация района пообещала мировое соглашение при соблюдении их условий, которые жители по сей день выполняют, потратив в общей сложности полтора миллиона рублей. За это время прошли кассация и апелляция, но у администрации появляются новые требования. Люди в полном отчаянии, ведь у большинства это единственное жилье и идти с детьми им абсолютно некуда. Надеемся на реакцию президента", - сказала женщина корреспонденту «Кавказского узла».

Дом №17 по улице Джапаридзе суд признал самостроем еще в 2012 году - трехэтажный дом на 69 малогабаритных квартир-студий суд постановил снести за счет средств застройщика, так как здание, к котором на тот момент еще не было продано ни одной квартиры, возвели на участке для индивидуального жилищного строительства. Несмотря на это решение суда, объект был перепродан, и новый собственник смог продать квартиры, рассказала жительница дома Иветта Галстян.

"В середине 2013 года в Росреестре зарегистрировали перепродажу этого объекта, подлежащего сносу по решению суда, третьему лицу. В декабре 2013 года уже новый собственник продает квартиры нам. Каждый из 69-ти собственников получил свидетельство о регистрации права собственности на квартиру и права собственности на землю, земля в долевой собственности. В феврале 2014 года, как только была продана последняя квартира, на пороге нашего дома появились судебные приставы и сообщили нам, что дом признан незаконным, подлежит сносу, только теперь за наш счет, поскольку собственниками являемся мы", - рассказала Галстян корреспонденту "Кавказского узла".

Незаконный статус дома не мешал властям регистрировать в нем сделки, отметила женщина. По утверждению Галстян, квартиру в их доме получила от властей, в частности, семья беженцев из Донбасса. В 2015 году на тот момент глава города Сергей Горбань торжественно вручил семье ключи от квартиры в зале ДГТУ, об этом событии сообщила пресс-служба городской администрации.

"Со всеми ресурсоснабжающими организациями - свет, вода, газ - заключены официальные договора. Куда бы мы ни обращались, ответ всегда приходил из Департамента архитектуры, все ответы написаны как под копирку", - добавила Иветта Галстян.

Застройщик дома №19 по Научной улице и сам объект в 2012 году значились в списке надежных застройщиков и разрешенных объектов строительства на сайте администрации Ростова-на-Дону, рассказала жительница дома Евгения Письменная.

По словам Евгении, ее семья решилась купить квартиру в ипотеку в этом доме, так как все свидетельствовало о надежности застройщика и легальности строительства. "Договоры долевого участия этого дома зарегистрированы в Росреестре, Сбербанк России аккредитовал данного застройщика и выдал ипотеку с господдержкой - пониженная процентная ставка 11% после получения права собственности на квартиру. У застройщика на руках было действующее разрешение на строительство и срок его завершения по договору – через три месяца – дом [был] уже практически готов", - рассказала она.

Решение о сносе дома суд принял на основании нарушения застройщиком этажности – возведения дополнительного четвертого этажа. В качестве истцов выступили администрация района и прокуратура.

"Я должна выплачивать ипотеку 20 лет с высокой процентной ставкой – на текущий момент это 15,8% годовых. Банк дистанцировался от проблем дома, банки не разделяют риски, все ответственность лежит на плечах заемщика. Власти сначала игнорировали наши сигналы о нарушении этажности и не пресекали данное действие, а сейчас говорят, что не могут повлиять на решение суда. Не имея права собственности на эту квартиру, мы не имеем права воспользоваться возвратом НДФЛ ни по процентам ипотеки, ни по стоимости квартиры. Среди дольщиков нашего дома - вдова героя России, семья с ребенком-инвалидом и сирота, одинокая мать которого умерла, не дождавшись квартиры", – заявила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Четырехэтажный дом №28 в Атлетическом переулке был построен в 2009 году. По словам жительницы дома Ольги Фроловой, все инстанции допускали регистрацию и продажи долей в доме, заведомо зная о незаконности строительства.

"Решениями судов в 2009, 2011 и 2012 годах дом был признан пригодным для регистрации и проживания, разрешено подключение всех коммуникаций к дому. А в 2013 году было принято решение о сносе дома за счет собственников жилья, которые дом не строили. Мы приобретали жилье в построенном, зарегистрированном доме, имеем свидетельства о праве собственности", - рассказала Фролова корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина отметила, что ее семья из пяти человек приобрела квартиру в этом доме по государственной программе переселения из аварийного жилья. Квартиру в этом доме одобрили представители администрации Тацинского района Ростовской области, которые и перечислили деньги застройщику, отметила она.

Жители дома №7 по улице 23-я линия участвуют в судебных тяжбах с 2012 года, рассказал ростовчанин Армен. По его словам, иск о сносе дома, построенного среди старого фонда, подали жильцы одного из домов на той же улице и представители районной прокуратуры.

«Пролетарский суд Ростова-на-Дону удовлетворил их требования частично, то есть, наложил арест на дом до получения разрешительных документов. Решение суда в дальнейшем оспаривалось в областном суде, но осталось без изменения. Естественно, пытаясь собственными силами получить разрешительные документы, но нас футболили от одной инстанции к другой. Мы согласны, что дом построен с небольшими, но устранимыми нарушениями, но не мы его строили. Спустя полгода после приобретения [квартир] были выданы свидетельства о собственности. Вскоре администрация Пролетарского района Ростова-на-Дону подала иск о сносе дома, опираясь на его визуальный осмотр. Суд это требование не удовлетворил, администрация подала апелляционную жалобу в Ростовский областной суд, который принял решение о сносе дома, основываясь на письме из министерства культуры Ростовской области. В этом письме говорится, что земельный участок по адресу 23-я линия, дом 7 является обьектом культурного наследия, хотя письмо, полученное нами от 31 марта 2015 года, говорит об обратном. Как собственников жилья, нас обязали снести дом за свой счет", - рассказал мужчина.

Получить комментарий властей Ростова-на-Дону относительно заявлений горожан «Кавказскому узлу» не удалось.