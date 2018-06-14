14 июня 2018, 00:24

Чрезвычайная пожароопасность объявлена на Кубани

Спасатели предупредили о высоком риске возникновения пожаров в районах Краснодарского края до 16 июня.

Как сообщал "Кавказский узел", МЧС объявляло о пожароопасности пятого класса на Кубани до 5 июня.

Вероятность возникновения пожаров будет высока во второй половине дня 14 июня в южной части края, 14, 15 и 16 июня местами в северной части края, в центральных районах и на Черноморском побережье в районе Новороссийска, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю на своем сайте.

Спасатели попросили жителей соблюдать осторожность в лесу и разводить костры только на открытых площадках с соблюдением мер безопасности.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", температура воздуха днем 14 июня в Краснодаре +33 градуса, переменная облачность, скорость ветра составит 4 метра в секунду. Температура воздуха днем 15 июня прогнозируется +35 градусов, переменная облачность, скорость ветра составит 3 метра в секунду. Днем 16 июня температура воздуха сохранится +35 градусов, будет облачно, ветер усилится до 7 метров в секунду.

Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

Спасатели предупредили о пожароопасности в Дагестане", "Два человека стали жертвами пожара на заводе в Ростовской области", "Спасатели предупредили о риске пожаров в Астраханской и Волгоградской областях".

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