13 июня 2018, 23:38

Житель Дагестана осужден за причастность к боевикам

Суд в Хасавюрте приговорил местного жителя к восьми годам колонии, признав его членом вооруженного подполья, перевозившим других боевиков на машине.

Согласно приговору, мужчина занимался этим с июня по август 2017 года.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом) и приговорен к восьми годам в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Вердикт суда в законную силу не вступил, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Дагестана.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от осужденного или его представителей относительно приговора.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 июня житель другого дагестанского города, Каспийска, был приговорен по аналогичному обвинению к девяти с половиной годам колонии.

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