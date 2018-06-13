Силовики проверили офис "Мемориала" после спектакля о Титиеве

13 июня 2018, 22:30

Силовики выгнали из офиса "Мемориала" всех зрителей премьеры спектакля "Оюб" после его окончания под предлогом проверки сообщения о заложенной бомбе. Информация о бомбе не подтвердилась, сообщили сотрудники правозащитного центра.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в офисе "Мемориала" в Москве состоялась премьера спектакля Театра.doc "Оюб", посвященного главе грозненского "Мемориала" Оюбу Титиеву. Прямая трансляция спектакля, который авторы назвали "документальной притчей о море, соленых орешках и шариатском суде", велась на главной странице "Кавказского узла".

Оюб Титиев с 11 января находится под арестом по обвинению в хранении марихуаны. Он не признал своей вины и заявил, что наркотики ему подбросил силовик. 1 июня адвокат Петр Заикин обжаловал продление ареста Титиева до 9 июля. По информации защиты, дело Титиева может поступить в суд в середине июня, когда в России начнется чемпионат мира по футболу. 11 июня активисты международной правозащитной организации Amnesty International забросили во двор российского посольства в Бельгии 100 футбольных мячей с надписью #JusticeForOyub ("Справедливость для Оюба").

"Снимаю эвакуацию Мемориала - полиция ищет бомбу. Спектакль Театра.док об Оюбе Титиеве вызвал пароксизм: сперва они приехали эвакуировать Театр.док на Курскую, спутав место. А когда разобрались, спектакль уже кончился и они приехали эвакуировать Мем[ориал]", - цитирует слова журналиста Дмитрия Борко ПЦ "Мемориал" в своем Telegram-канале.

Первоначально полицейские приехали в здание Театра.doc в Малом Казенном переулке, где сегодня вечером шел другой спектакль, и объявили, что помещение может быть заминировано. Узнав от сотрудников театра, что угроз им не поступало, правоохранители приехали в офис "Мемориала" на улице Каретный ряд. Спектакль "Оюб" к тому времени уже закончился, но его зрители оставались внутри, чтобы обсудить постановку.

"Сотрудники правоохранительных органов оцепили подходы все подходы к зданию и потребовали всех сотрудников «Мемориала» и зрителей покинуть здание, при этом эвакуация жильцов 9-этажного здания, где расположен «Мемориал», не производится", - пишет "Новая газета".

"Изначально полиция поехала эвакуировать Театр.док. Там спектакля "Оюб" наши бравые правоохранители не обнаружили. Приехали, уже после спектакля, в "Мемориал" - видимо, бомба мигрирует... Офис, нас всех эвакуировали, а жилой дом почему-то нет", - написала зритель спектакля Анна Ромащенко на своей странице в Facebook.

Проверка офиса завершилась, взрывных устройств найдено не было. "Бомбу не нашли, кто-то по ходу украл ее у нас. Оцепление сняли. Собака и полиция остались с носом. Спектакль окончен. Всем спасибо за поддержку!", - говорится в сообщении, опубликованном в 22.08 на странице "Международный Мемориал" в Facebook.

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