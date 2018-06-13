Перевозка свалки в Светлый Яр приостановлена на время мундиаля

13 июня 2018, 21:58

Власти Волгоградской области продлили срок перевозки свалки из Волгограда в Светлоярский район, но на время чемпионата мира по футболу перевозка отходов приостановлена. Компания-подрядчик нарушает запрет на перевозку свалки и продолжает перевозить отходы, заявили местные жители.

Как информировал "Кавказский узел", жители Светлого Яра через суд требовали признать, что местные власти не проводили публичные слушания о переносе свалки в Светлоярский район. 12 апреля суд отказал в удовлетворении иска жителей Светлого Яра к администрации района и главе поселка о непроведении публичных слушаний по проекту переноса свалки. 10 апреля суд также отказался удовлетворить другой иск жителей Светлого Яра, требовавших признать незаконной лицензию компании, вывозившей отходы со свалки в Кировском районе Волгограда на пруд-накопитель в Светлом Яре. Оба решения были обжалованы.

В июле 2017 года началась ликвидация свалки в Кировском районе Волгограда, подрядчик пообещал завершить работы к чемпионату мира по футболу. Отходы вывозили на пруд-накопитель синтетических жирных кислот в Светлоярский район. Местные жители потребовали разобраться в обстоятельствах переноса свалки и провели несколько одиночных пикетов, протестуя против ухудшения экологической ситуации в их районе. Пикетчики пожаловались на проблемы со здоровьем.

Волгоградский областной суд отклонил сегодня апелляцию жителей поселка Светлый Яр, признав законной лицензию перевозящей отходы со свалки в Кировском районе Волгограда на пруд-накопитель в Светлом Яре компании. Активисты намерены подать кассационную жалобу, сообщила жительница Светлого Яра Ольга Завгороднева корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы дойдем до ЕСПЧ", - подчеркнула Завгороднева. По словам активистки, на 27 июня назначено рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда по делу о публичных слушаниях по переносу свалки.

Завгороднева также отметила, что с 5 июня до 25 июля с связи с чемпионатом мира действует запрет на перевозку свалки. "Но свалку продолжают перевозить. Мы и в полицию звонили, и в единую диспетчерскую службу, но перевозки продолжаются, пыль стоит столбом. Свалку перевозят не менее 50 автомобилей. По госконтракту срок перевозки свалки заканчивается 14 июня. Рядом с Кировской свалкой есть овраг, туда высыпают остатки свалки. Если бы до 14 июня не успели вывезти свалку, подрядчику пошли бы серьезные штрафные санкции. А теперь получается, что администрация запретила перевозку по улицам, по которым вывозят свалку, то есть чемпионат стал форс-мажором", - пояснила она.

Согласно госконтракту, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", работы по ликвидации Кировской свалки должны быть завершены до 14 июня 2018 года.

Работы по госконтрактам с использованием тяжелого автотранспорта на улицах 64-й армии, Лазоревой, 40 лет ВЛКСМ и проспекте Героев Сталинграда приостанавливаются на период с 5 июня по 25 июля 2018 года, говорится в распоряжении департамента городского хозяйства администрации Волгограда. Документ датирован 5 июня, копия распоряжения имеется у "Кавказского узла".

В пресс-службе мэрии прокомментировать ситуацию вокруг Кировской свалки отказались, сославшись на то, что вопросом занимается областная администрация.

Госконтракт по вывозу свалки продлен до 4 августа. "Во время чемпионата мира перевозка свалки осуществляться не будет", - сообщил сотрудник пресс-службы областной администрации корреспонденту "Кавказского узла".