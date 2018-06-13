13 июня 2018, 21:58

Перевозка свалки в Светлый Яр приостановлена на время мундиаля

Власти Волгоградской области продлили срок перевозки свалки из Волгограда в Светлоярский район, но на время чемпионата мира по футболу перевозка отходов приостановлена. Компания-подрядчик нарушает запрет на перевозку свалки и продолжает перевозить отходы, заявили местные жители.

Как информировал "Кавказский узел", жители Светлого Яра через суд требовали признать, что местные власти не проводили публичные слушания о переносе свалки в Светлоярский район. 12 апреля суд отказал в удовлетворении иска жителей Светлого Яра к администрации района и главе поселка о непроведении публичных слушаний по проекту переноса свалки. 10 апреля суд также отказался удовлетворить другой иск жителей Светлого Яра, требовавших признать незаконной лицензию компании, вывозившей отходы со свалки в Кировском районе Волгограда на пруд-накопитель в Светлом Яре. Оба решения были обжалованы.

В июле 2017 года началась ликвидация свалки в Кировском районе Волгограда, подрядчик пообещал завершить работы к чемпионату мира по футболу. Отходы вывозили на пруд-накопитель синтетических жирных кислот в Светлоярский район. Местные жители потребовали разобраться в обстоятельствах переноса свалки и провели несколько одиночных пикетов, протестуя против ухудшения экологической ситуации в их районе. Пикетчики пожаловались на проблемы со здоровьем.

Волгоградский областной суд отклонил сегодня апелляцию жителей поселка Светлый Яр, признав законной лицензию перевозящей отходы со свалки в Кировском районе Волгограда на пруд-накопитель в Светлом Яре компании. Активисты намерены подать кассационную жалобу, сообщила жительница Светлого Яра Ольга Завгороднева корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы дойдем до ЕСПЧ", - подчеркнула Завгороднева. По словам активистки, на 27 июня назначено рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда по делу о публичных слушаниях по переносу свалки.

Завгороднева также отметила, что с 5 июня до 25 июля с связи с чемпионатом мира действует запрет на перевозку свалки. "Но свалку продолжают перевозить. Мы и в полицию звонили, и в единую диспетчерскую службу, но перевозки продолжаются, пыль стоит столбом. Свалку перевозят не менее 50 автомобилей. По госконтракту срок перевозки свалки заканчивается 14 июня. Рядом с Кировской свалкой есть овраг, туда высыпают остатки свалки. Если бы до 14 июня не успели вывезти свалку, подрядчику пошли бы серьезные штрафные санкции. А теперь получается, что администрация запретила перевозку по улицам, по которым вывозят свалку, то есть чемпионат стал форс-мажором", - пояснила она.

Согласно госконтракту, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", работы по ликвидации Кировской свалки должны быть завершены до 14 июня 2018 года.

Работы по госконтрактам с использованием тяжелого автотранспорта на улицах 64-й армии, Лазоревой, 40 лет ВЛКСМ и проспекте Героев Сталинграда приостанавливаются на период с 5 июня по 25 июля 2018 года, говорится в распоряжении департамента городского хозяйства администрации Волгограда. Документ датирован 5 июня, копия распоряжения имеется у "Кавказского узла".

В пресс-службе мэрии прокомментировать ситуацию вокруг Кировской свалки отказались, сославшись на то, что вопросом занимается областная администрация.

Госконтракт по вывозу свалки продлен до 4 августа. "Во время чемпионата мира перевозка свалки осуществляться не будет", - сообщил сотрудник пресс-службы областной администрации корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"Противник светлоярской свалки избит в Волгограде", "Авария на канализации создала угрозу для Волгоградского водохранилища", "Жители Волгограда пожаловались на загрязнение озера в Банном овраге".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

14 июня 2018, 00:24

14 июня 2018, 00:04

13 июня 2018, 23:58

13 июня 2018, 23:38

13 июня 2018, 23:02

  • Квирикашвили объяснил отставку разногласиями с лидером "Грузинской мечты"

    Георгий Квирикашвили назвал причиной своей отставки с поста премьера расхождения во мнениях с председателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили. Массовые акции протеста являются если не причиной, то поводом для отставки Квирикашвили, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии