Не менее 15 человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Дагестане

13 июня 2018, 21:16

Два человека погибли и 13 госпитализированы после столкновения микроавтобуса с грузовиком в Карабудахкентском районе, сообщил Минздрав Дагестана. По данным источника в экстренных службах, травмы получили 17 человек.

По данным спасателей, сегодня на трассе республиканского значения Манас - Карабудахкент столкнулась пассажирская "Газель" и КамАЗ.

Имеются пострадавшие, они доставлены попутками в Центральную районную больницу, сообщило на своем сайте республиканское управление МЧС.

Данные о пострадавших разнятся. В результате ДТП два человека погибли на месте, госпитализированы 13. Среди пострадавших трое детей, один из них находится в тяжелом состоянии, со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Дагестана передает "Интерфакс".

"17 пострадавших, в том числе трое детей. Один крайне тяжелый, один тяжелый. Остальные - средней тяжести", - цитирует слова источника в экстренных службах региона ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 31 мая два человека погибли и один был госпитализирован в результате аварии в Буйнакском районе Дагестана.