Жалоба по делу о смерти журналиста Куашева подана в ЕСПЧ

13 июня 2018, 19:39

Причины и обстоятельства смерти журналиста и активиста из Кабардино-Балкарии Тимура Куашева не были должным образом расследованы на фоне поступавших ему от силовиков угроз, заявили в жалобе родители Куашева.

Как информировал "Кавказский узел", Тимур Куашев пропал вечером 31 июля 2014 года, оставив дома документы и телефон. Его тело нашли на следующий день в пригороде Нальчика. На теле Куашева был обнаружен след от инъекции, но следствие утверждало, что 26-летний журналист умер не от отравления, а от острой коронарной недостаточности. В июне 2016 года стало известно, что следствие закрыло дело. Семья Куашевых не согласилась с выводами следствия, настаивавшего на том, что дело расследовано.

Родители Тимура Куашева Хамби Куашев и Лариса Бакуева в своей жалобе заявляют о нарушении статей 2 (право на жизнь) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека. Заявители считают, что расследование смерти журналиста было проведено неэффективно - следствие не установило реальную причину его смерти, не проверило данные о возможной причастности к его смерти силовиков, не учло поступавшие ему угрозы и характер его деятельности, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал".

Родители Куашева утверждают, что Тимур был здоров, регулярно занимался спортом. Они настаивали на проведении дополнительных экспертиз, в частности, на исследовании на возможность отравления их сына нераспространенными ядами, так как наличие в крови Куашева наиболее распространенных наркотических веществ и лекарственных препаратов не подтвердилось.

По словам родителей Куашева, следствие не пыталось установить связь поступавших ему через ЖЖ и лично от силовиков незадолго до смерти угроз с гибелью журналиста. Проверить версии о причастности к смерти Тимура Куашева сотрудников правоохранительных органов следствие отказывалось, говорится в сообщении ПЦ "Мемориал", поступившем "Кавказскому узлу".

Куашев был членом партии "Яблоко", заместителем председателя молодежного совета Общественной палаты КБР, активистом "Молодых юристов России". Серьезно опасаться за свою жизнь Куашев начал в 2013 году, когда ему стали угрожать в интернете в связи с его правозащитной работой. 3 мая 2013 года он организовал митинг против произвола силовиков в Нальчике. Куашев обращался в полицию в связи с угрозами и заявлял, что опасается за свою жизнь, но в возбуждении уголовного дела об угрозах ему было отказано.

Жалобу в ЕСПЧ подали юридический директор программы "Защита прав человека с использованием международных механизмов" ПЦ "Мемориал" Кирилл Коротеев и юрист организации Дарья Бахарева. В жалобе также отмечается, что видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи предполагаемого места убийства Куашева, не сохранились. Суд дважды признавал незаконным бездействие следствия, однако следственные действия, которые отец журналиста просил провести для проверки своей версии, так и не были проведены.

При подготовке жалобы в ЕСПЧ родственники Куашева привлекли к делу в качестве эксперта патологоанатома, доктора Джона Кларка. Он изучил документы, касающиеся смерти Тимура, и усомнился в обоснованности сделанных выводов о причине смерти. Патологоанатом также раскритиковал экспертов за отказ исследовать возможность отравления Куашева малораспространенными веществами и голословное утверждение, что след от укола неизвестного происхождения на теле Куашева не связан с его смертью.

Требования заявителей о компенсации будут сформулированы после того, как ЕСПЧ коммуницирует жалобу, отметил со слов юриста Бахаревой "Коммерсант".

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Тимура Куашева.