Премьер-министр Грузии подал в отставку

13 июня 2018, 18:37

Георгий Квирикашвили объявил сегодня, что уходит в отставку с поста премьера, сославшись на ситуацию в стране.

Квирикашвили озвучил эту информацию на чрезвычайном брифинге, который состоялся сегодня вечером. "Я старался быть премьер-министром для каждого гражданина", - сказал он.

В качестве своих достижений, достигнутых на этой должности, Квирикашвили назвал роведение "важных реформ", экономический рост, правильную политику с учетом оккупации части страны, сообщает корреспондент "Кавказского узла", посмотревший прямую трансляцию брифинга.

"Я был и являюсь командным игроком. Исходя из этого, я замечаю настроения в команде и принимаю решение, которое в моей ситуации должен был принять любой руководитель команды. Я оставляю сегодня свою должность", - цитирует Квирикашвили РИА "Новости".

Квирикашвили возглавлял правительство Грузии с 30 декабря 2015 года. Согласно Конституции Грузии, его отставка означает роспуск правительства, отмечает издание.

Квирикашвили покинул должность на фоне массовых протестов в связи с убийством двух школьников в Тбилиси. 11 июня отец одного из убитых поростков, Заза Саралидзе, объявил о временном прекращении акций для того, чтобы правительство выполнило требования о наказании виновных в убийстве, а министров юстиции и МВД отправило в отставку.