Кахетия. Фото: George Nikoladze https://ru.wikipedia.org

13 июня 2018, 18:22

Два чиновника задержаны в Кахетии по делу о крупной взятке

Силовики задержали члена совета Сагареджийского района Грузии и сотрудника национального лесного агентства, заподозрив их в попытке за 280 тысяч долларов передать права на аренду участка муниципальной земли.

Задержание обоих подозреваемых сотрудниками Службы госбезопасности Грузии произошло в момент получения части взятки - 30 тысяч долларов, утверждает СГБ.

По версии правоохранителей, они предлагали местному жителю оформить право на долгосрочную аренду 14 гектаров земли в селе Уджарма. Участок прилегает к озеру, отмечается в сегодняшнем сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере, подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы, со ссылкой на СГБ передают "Новости Грузия".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 декабря 2017 года сотрудника администрации района Крцаниси в Тбилиси задержали при получении взятки за освобождение местного жителя от обязательной военной службы.

Примечание:

"Депутат городского собрания Тбилиси заключен под стражу", "Задержанному тбилисскому чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки", "Глава криминальной полиции Имеретии заподозрен в коррупции".

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