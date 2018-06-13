13 июня 2018, 18:22
Два чиновника задержаны в Кахетии по делу о крупной взятке
Силовики задержали члена совета Сагареджийского района Грузии и сотрудника национального лесного агентства, заподозрив их в попытке за 280 тысяч долларов передать права на аренду участка муниципальной земли.
Задержание обоих подозреваемых сотрудниками Службы госбезопасности Грузии произошло в момент получения части взятки - 30 тысяч долларов, утверждает СГБ.
По версии правоохранителей, они предлагали местному жителю оформить право на долгосрочную аренду 14 гектаров земли в селе Уджарма. Участок прилегает к озеру, отмечается в сегодняшнем сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере, подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы, со ссылкой на СГБ передают "Новости Грузия".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 декабря 2017 года сотрудника администрации района Крцаниси в Тбилиси задержали при получении взятки за освобождение местного жителя от обязательной военной службы.
"Депутат городского собрания Тбилиси заключен под стражу", "Задержанному тбилисскому чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки", "Глава криминальной полиции Имеретии заподозрен в коррупции".
13 июня 2018, 19:39
-
Жалоба по делу о смерти журналиста Куашева подана в ЕСПЧ
Причины и обстоятельства смерти журналиста и активиста из Кабардино-Балкарии Тимура Куашева не были должным образом расследованы на фоне поступавших ему от силовиков угроз, заявили в жалобе родители Куашева.
13 июня 2018, 19:29
-
Участники митинга в Степанакерте потребовали отставки президента
Политика Бако Саакяна на посту президента Нагорного Карабаха угрожает национальной безопасности, поэтому он должен покинуть свой пост, заявили участники митинга.
13 июня 2018, 18:37
-
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Георгий Квирикашвили объявил сегодня, что уходит в отставку с поста премьера, сославшись на ситуацию в стране.
13 июня 2018, 18:22
-
Два чиновника задержаны в Кахетии по делу о крупной взятке
Силовики задержали члена совета Сагареджийского района Грузии и сотрудника национального лесного агентства, заподозрив их в попытке за 280 тысяч долларов передать права на аренду участка муниципальной земли.
13 июня 2018, 18:06
-
Абазинские активисты Карачаево-Черкесии одобрили назначение Озова
Назначение Мурата Озова руководителем администрации главы Карачаево-Черкесии не решит проблемы абазин, но отвечает принципу национального квотирования, считают местные активисты. Глава Российского конгресса народов Кавказа Алий Тоторкулов счел этот принцип оправданным в многонациональных регионах.
-
13 июня 2018, 10:59
Один пострадавший при аварии катамарана остается в волгоградской больнице
-
13 июня 2018, 09:56
Следствие пригрозило Малхазу Мачаликашвили уголовным делом о теракте
-
13 июня 2018, 05:511
Предприниматели Чечни проигнорировали призыв имамов не повышать цены
-
13 июня 2018, 00:082
Подорожание проезда из Махачкалы в Буйнакск возмутило жителей Дагестана
-
12 июня 2018, 10:29
Число жертв аварии катамарана близ Волгограда выросло до 11
-
12 июня 2018, 08:531
Азербайджан продемонстрировал новые ракетные комплексы
-
13 июня 2018, 18:37
Премьер-министр Грузии подал в отставку
-
13 июня 2018, 18:22
Два чиновника задержаны в Кахетии по делу о крупной взятке
-
13 июня 2018, 17:45
Власти запретили оппозиции митинг в центре Степанакерта
-
13 июня 2018, 17:25
Активист "Сасна Црер" Назарян освобожден из-под ареста
-
13 июня 2018, 17:091
Суд признал законным уголовное дело против Абдусамада Гамидова
-
13 июня 2018, 16:36
Суд освободил Сефиляна и шестерых его сторонников
-
13 июня 2018, 16:10
Спектакль о Титиеве будет транслироваться онлайн
-
13 июня 2018, 15:43
Волгоградский суд оставил в силе решение вернуть прокурору дело о "Родине-матери"
-
12 июня 2018, 16:35
BERG...man TbilisiБудет сегодня отставка премьер-министра Грузии? Решение за политсоветом Мечты 10
-
12 июня 2018, 08:25
BERG...man TbilisiТрамп и Ким, нормандские посиделки и грузинская власть против мухи, из которой сама лепит слона 29
-
11 июня 2018, 09:01
BERG...man TbilisiГрузинская полиция задержала напавших на российского туриста. Но, это еще далеко не все.... 11
-
11 июня 2018, 08:48
BERG...man TbilisiОколо 30 человек перекрыли проспект Руставели. Клоунада vs импотенция, продолжение следует... 15
-
10 июня 2018, 19:10
BERG...man TbilisiСказки болтушек про народную дубину в Тбилиси! Вид сверху обнажает ложь. Фото! 3
-
02 ноября 2017, 11:2860 подписей в защиту журналистов
-
22 мая 2015, 22:05Совместная декларация саммита "Восточного партнерства" (Рига, 21-22 мая 2015 г.)
-
12 июня 2018, 17:08Конгресс карачаевского народа вынес вотум недоверия главе КЧР и отправил письмо Путину
-
11 июня 2018, 22:37Как живет в колонии особого режима Глоов Джашарбек
-
11 июня 2018, 21:43Начат сбор средств на строительство дома для многодетной семьи сирийских репатриантов
-
11 июня 2018, 16:14Фильм на кабардинском языке получил приз Кинотавра "За лучший дебют"
-
10 июня 2018, 18:24Совет старейшин карачаевского народа обратился с требованием к главе КЧР
-
07 июня 2018, 20:0671
Женское обрезание на Кавказе
-
21 мая 2018, 12:3890
Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*
-
10 октября 2017, 15:091
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в июле 2017 года по данным Кавказского узла
-
25 сентября 2017, 15:08
Военная демократия Курдистана: как референдум отзовётся на Кавказе
-
13 июня 2018, 18:37
Премьер-министр Грузии подал в отставку
-
13 июня 2018, 09:56
Следствие пригрозило Малхазу Мачаликашвили уголовным делом о теракте
-
01 июня 2018, 13:02
Квирикашвили Георгий
-
13 февраля 2018, 10:5216
Саакашвили Михаил Николозович
-
29 декабря 2017, 12:52
Мерабишвили Иване Сергеевич