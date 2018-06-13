Два чиновника задержаны в Кахетии по делу о крупной взятке

13 июня 2018, 18:22

Силовики задержали члена совета Сагареджийского района Грузии и сотрудника национального лесного агентства, заподозрив их в попытке за 280 тысяч долларов передать права на аренду участка муниципальной земли.

Задержание обоих подозреваемых сотрудниками Службы госбезопасности Грузии произошло в момент получения части взятки - 30 тысяч долларов, утверждает СГБ.

По версии правоохранителей, они предлагали местному жителю оформить право на долгосрочную аренду 14 гектаров земли в селе Уджарма. Участок прилегает к озеру, отмечается в сегодняшнем сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере, подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы, со ссылкой на СГБ передают "Новости Грузия".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 декабря 2017 года сотрудника администрации района Крцаниси в Тбилиси задержали при получении взятки за освобождение местного жителя от обязательной военной службы.