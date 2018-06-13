Суд признал законным уголовное дело против Абдусамада Гамидова

13 июня 2018, 17:09

Мосгорсуд отказался признать незаконным возбуждение дела о мошенничестве против бывшего главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и бывший министр образования и науки Шахабас Шахов с 6 февраля находятся под стражей в Москве. Чиновники обвинены по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 3 апреля стало известно, что Гамидову предъявлено новое обвинение по п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Влиятельные политики, чиновники и бизнесмены в целом воздерживаются от заявлений в поддержку находящегося под арестом бывшего главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Сегодня Мосгорсуд рассматривал ходатайство защиты Абдусамада Гамидова, просившей отменить постановление о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве. Уголовное дело по факту этого мошенничества было возбуждено еще летом 2015 года, отметил адвокат Гамидова Эдуард Исецкий.

"Несмотря на это, следствие повторно возбудило еще одно уголовное дело по указанным эпизодам в феврале 2018 года, что нарушает проставлению Конституционного суда РФ, ранее разъяснившего незаконность подобного действия", - сказал Исецкий и отметил, что позже оба уголовных дела были объединены в единое производство, передает "Интерфакс".

После того, как сегодня Мосгорсуд отказался удовлетворить ходатайство защиты, адвокат Эдуард Исецкий заявил, что намерен обратиться в Конституционный суд, сообщает "Новое дело".

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