13 июня 2018, 16:36

Суд освободил Сефиляна и шестерых его сторонников

Суд постановил сократить сроки лишения свободы лидеру движения "100-летие без режима" Жирайру Сефиляну и еще шести его сторонникам. Сефиляну позволено выйти на свободу под залог, остальных освободили под подписку о невыезде.

Как информировал "Кавказский узел", защита подала ходатайство об их освобождении осужденных по делу Сефиляна. На заседании 11 июня обвинение не стало возражать против смягчения наказания Сефиляну и другим обвиняемым.

20 марта Жирайр Сефилян и еще шесть подсудимых были признаны виновными в подготовке к массовым беспорядкам и незаконном обороте оружия. Жирайра Сефиляна суд приговорил к десяти годам и шести месяцам лишения свободы, Геворг Сафарян получил 5 лет и 5 месяцев заключения, Нерсес Погосян и Сасуник Киракосян - 3 года и 6 месяцев, Галуст Григорян и Грайр Топчян – 3 года, а Ованнес Петросян - два года лишения свободы.

Апелляционный суд удовлетворил сегодня ходатайства адвокатов, сократив срок лишения свободы Жирайру Сефиляну до 5,5 лет, Геворгу Сафаряну – до 2,5 лет, а еще пяти обвиняемым – до двух лет.

Суд постановил освободить лидера движения "100-летие без режима" под поручительство двух депутатов "Блока Царукяна" Наиры Зограбян и Ваге Энфиаджяна, которые присутствовали на судебном слушании. Парламентариев обязали внести по 500 тысяч драмов в виде финансового поручения. После внесения этой суммы Жирайр Сефилян будет освобожден, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сефиляна Тигран Айрапетян.

Остальные осужденные были освобождены в зале суда под подписку о невыезде.

Напомним, что дело Сефиляна было объединено с делом "Сасна Црер" - вооруженного отряда его сторонников, которые в июле 2016 года захватили здание полицейского полка в Ереване и потребовали освободить своего лидера. К 30 июля 2016 года мятежники освободили всех заложников, а на следующий день сдались сами. Дело членов "Сасна Црер" разделено на несколько частей и рассматривается в суде.

Примечание:

"Полицейские в Ереване задержали активистов "Предпарламента", "Полиция Нагорного Карабаха обвинила участников автопробега оппозиции в провокации", "В Армении общественная инициатива "Предпарламент" заявила об избиении ее сторонников".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 июня 2018, 17:45

13 июня 2018, 17:25

13 июня 2018, 17:09

13 июня 2018, 16:36

  • Суд освободил Сефиляна и шестерых его сторонников

    Суд постановил сократить сроки лишения свободы лидеру движения "100-летие без режима" Жирайру Сефиляну и еще шести его сторонникам. Сефиляну позволено выйти на свободу под залог, остальные освобождены под подписку о невыезде.

13 июня 2018, 15:43

Темы дня

События дня

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии