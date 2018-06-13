Суд освободил Сефиляна и шестерых его сторонников

13 июня 2018, 16:36

Суд постановил сократить сроки лишения свободы лидеру движения "100-летие без режима" Жирайру Сефиляну и еще шести его сторонникам. Сефиляну позволено выйти на свободу под залог, остальных освободили под подписку о невыезде.

Как информировал "Кавказский узел", защита подала ходатайство об их освобождении осужденных по делу Сефиляна. На заседании 11 июня обвинение не стало возражать против смягчения наказания Сефиляну и другим обвиняемым.

20 марта Жирайр Сефилян и еще шесть подсудимых были признаны виновными в подготовке к массовым беспорядкам и незаконном обороте оружия. Жирайра Сефиляна суд приговорил к десяти годам и шести месяцам лишения свободы, Геворг Сафарян получил 5 лет и 5 месяцев заключения, Нерсес Погосян и Сасуник Киракосян - 3 года и 6 месяцев, Галуст Григорян и Грайр Топчян – 3 года, а Ованнес Петросян - два года лишения свободы.

Апелляционный суд удовлетворил сегодня ходатайства адвокатов, сократив срок лишения свободы Жирайру Сефиляну до 5,5 лет, Геворгу Сафаряну – до 2,5 лет, а еще пяти обвиняемым – до двух лет.

Суд постановил освободить лидера движения "100-летие без режима" под поручительство двух депутатов "Блока Царукяна" Наиры Зограбян и Ваге Энфиаджяна, которые присутствовали на судебном слушании. Парламентариев обязали внести по 500 тысяч драмов в виде финансового поручения. После внесения этой суммы Жирайр Сефилян будет освобожден, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сефиляна Тигран Айрапетян.

Остальные осужденные были освобождены в зале суда под подписку о невыезде.

Напомним, что дело Сефиляна было объединено с делом "Сасна Црер" - вооруженного отряда его сторонников, которые в июле 2016 года захватили здание полицейского полка в Ереване и потребовали освободить своего лидера. К 30 июля 2016 года мятежники освободили всех заложников, а на следующий день сдались сами. Дело членов "Сасна Црер" разделено на несколько частей и рассматривается в суде.