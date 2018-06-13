Поисково-спасательная операция на Волге. Фото http://34.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7041145/

13 июня 2018, 10:59

Один пострадавший при аварии катамарана остается в волгоградской больнице

После выписки двоих пассажирок разбившегося катамарана под наблюдением врачей остается один пострадавший, сообщили сегодня в больнице. Похороны погибших начнутся уже сегодня.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 июня на Волге в районе Волгограда столкнулись катамаран и баржа. Спастись удалось пятерым пассажирам катамарана, одиннадцать человек погибли, три человека были госпитализированы. Власти Волгоградской области из-за этого инцидента отменили праздничные мероприятия по случаю Дня России.

На разбившемся катамаране отдыхали сотрудники ГИБДД с семьями. В числе 11 погибших владелец катамарана – бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев, несовершеннолетняя девушка и еще трое мужчин и шесть женщин. По версии следствия, капитан катамарана был пьян и проигнорировал сигналы с баржи, а сам катамаран не был зарегистрирован и не состоял на соответствующем учете с 2017 года. 

Двое пострадавших при столкновении катамарана с сухогрузом уже выписаны из больницы. "Две пациентки, которые поступили в больницу после происшествия на Волге, уже выписаны, остается под наблюдением медиков еще один пострадавший – мужчина", — сообщил сегодня источник в волгоградской больнице №25, слова которого приводит РИА Новости. Ранее сообщалось, что пострадавшие были госпитализированы с переохлаждением и ушибами.

Сегодня в Волгограде запланировано прощание с шестью жертвами трагедии на Волге. Пассажиров разбившегося катамарана похоронят на кладбищах Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов.

«Траурная церемония пройдет в прощальном зале на Землячки - с перерывом в полчаса горожане проводят в последний путь шесть человек», - рассказали в администрации ритуального комплекса. Там же отметили, что в числе тех, кто будет похоронен сегодня, майор полиции Виталий Неграш с супругой и 17-летней дочерью, передает v1.ru.

Похороны капитана катамарана Дмитрия Хахалева пройдут позже, точная дата прощания с бывшим главой Калачевского района пока неизвестна, отмечает портал.

Примечание:

"Владелец лодочной станции задержан после крушения катамарана на Волге", "Следствие сообщило подробности крушения катамарана на Волге", "Утонувшим катамараном управлял бывший глава Калачевского района".

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