Азербайджан заявил о 93 обстрелах с армянской стороны

13 июня 2018, 08:54

Вооруженные силы Армении с 12 по 13 июня 93 раза нарушили режим прекращения огня в зоне конфликта, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Согласно его данным, обстрелы велись со стороны армянских населенных пунктов Воскеван, Иджеван, Чинари, Джил и со стороны карабахских сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа, Шыхлар, Джевахирли, Сейидли, Юсифджанлы, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз, Нюзгяр, Мехдили, а также безымянных высот в Геранбойском, Тертерском и Ходжавендском районах.

В число обстрелянных попали азербайджанские военные в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Агдам и на безымянных высотах в Гедабекском районе, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Представители оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали заявления азербайджанской стороны на своих сайтах.

Как информировал "Кавказский узел", вчера, 12 июня, Азербайджан обвинил Армению в 89 обстрелах за сутки, днем ранее – в 97 обстрелах. Также 12 июня Нагорный Карабах сообщил о передвижении военной техники Азербайджана на передовой, а 9 июня заявил о 200 обстрелах с азербайджанской стороны за неделю, с 3 по 9 июня.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне карабахского конфликта ни на сутки не прекращались обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и публикует новости оттуда на тематической странице "Карабах: худой мир или война".