Адвокат заявила о проблемах со здоровьем Хизриева

13 июня 2018, 04:29

Полковник МВД Дагестана Магомед Хизриев, который обвиняется в попытке купить высокий пост в полиции, имеет серьёзные проблемы со здоровьем. Он перенес операцию на позвоночнике и искал работу, не связанную с правоохранительными органами, заявила его адвокат Аида Касимова.

Как писал "Кавказский узел", начальник собственной безопасности МВД по Дагестану полковник Магомед Хизриев был задержан 5 июня в Москве, на следующий день следствие сообщило о задержании пяти предполагаемых соучастников Хизриева, гражданских лиц. 7 июня суд в Москве постановил арестовать Хизриева на два месяца. Опрошенные "Кавказским узлом" журналисты заявили о связях Хизриева с бывшим главой Пенсионного фонда Дагестана Сагидом Муртазалиевым, который находится в розыске.

Магомед Хизриев обвинен в том, что дал взятку за назначение на высокую должность в полиции. Изначально источники в правоохранительных органах сообщали, что Хизриев подозревается в передаче взятки в размере 2 миллионов долларов руководству главного управления собственной безопасности МВД России. По версии следствия, общая сумма взятки должна была составить 6 миллионов долларов США.

12 июня в редакции газеты «Черновик» состоялась пресс-конференция адвоката Аиды Касимовой, которая представляет интересы полковника МВД Магомеда Хизриева, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

На встрече с журналистами Аида Касимова рассказала, что одновременно с задержанием Хизриева прошли обыски как по месту его жительства, так и по месту жительства его родственников, всего по пяти адресам.

«На обыск дома меня не пустили, несмотря на то, что я представила удостоверение и ордер. Представитель следствия объяснил это тем, что они уже заканчивают мероприятия, и я могу пройти только после окончания обыска», - рассказала адвокат.

Она отметила, что во время обысков ничего обнаружено и изъято не было.

По словам Касимовой, она встречалась с Хизриевым в Москве, в изоляторе временного содержания на Петровке 38.

«Он отрицал факт передачи взятки. Согласно фабуле предъявленного обвинения,... Хизриев передал денежную сумму в размере двух миллионов долларов неустановленному следствием лицу, которое передало эти средства другому неустановленному лицу, за должность в органах власти. При этом в материалах уголовного дела нет сведений о том, что он передавал взятку за пост министра МВД Дагестана», - рассказала адвокат.

Касимова рассказала, что у Хизриева имеются серьезные проблемы со здоровьем, за последние три года он перенес восемь сложных операций, в том числе операцию на позвоночнике.

«Поэтому он проходил длительный процесс реабилитации, в том числе и в апреле 2017 года, когда якобы состоялся факт передачи взятки. Он искал другую работу, не связанную с правоохранительной системой. Он говорил об этом своим друзьям и родственникам, и докладывал руководству. Как найду подходящую работу, то уйду из МВД, говорил он», - рассказала адвокат.

Она подтвердила, то по делу задержаны пять человек, которые, по версии следствия, выступали посредниками при передаче денег.

«Все они жители Москвы. Из них он знал только одного человека. Все пятеро отрицают инкриминируемые преступления», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» после пресс-конференции Аида Касимова.

Московские следователи с января начали проверять сведения о коррупции местных чиновников и силовиков в Дагестане. Новости об этом собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".