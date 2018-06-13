13 июня 2018, 06:29

Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Астраханской области

Спасатели предупредили о высоком риске возникновения ландшафтных пожаров на территории Астраханской области до 15 июня.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее спасатели объявляли о пожароопасности в Астраханской области на период с 4 по 6 июня.

Чрезвычайная пожарная опасность будет наблюдаться в центральных районах области, а также на севере региона - в Ахтубинском районе и на юге - в Красноярском, Лиманском и Володарском районах 14 и 15 июня, сообщило Главное управление МЧС по Астраханской области.

Спасатели попросили жителей не разводить костры в лесах и не сжигать мусор на садовых и дачных участках, а также вблизи леса.

Согласно погодному сервису "Кавказского узла", днем 14 июня в Астрахани безоблачная погода, +30, ветер до 6 метров в секунду. Днем 15 июня температура поднимется до 31 градуса по Цельсию, по-прежнему будет ясно, ветер до 5 метров в секунду.

Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Землетрясение магнитудой 3,5 произошло у берегов Дагестана", "Штормовое предупреждение объявлено в Чечне", "Жители двух районов Кубани пострадали от крупного града".

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