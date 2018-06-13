Сочинский дольщик потребовал наказать застройщика за аферы с жильем

13 июня 2018, 02:27

Инвалид-колясочник Игорь Дубровин, купивший несуществующее жилье в Сочи, провел одиночный пикет. Дольщик потребовал наказать подозреваемого в афере с квартирами председателя правления жилищно-строительного кооператива "Роза ветров" Ишхана Закаряна.

Как писал "Кавказский узел", 26 января под стражу по подозрению в мошенничестве был заключен директор агентства недвижимости ООО "Алмаз Недвижимость" в Сочи Александр Баженов. На следующий день по тому же делу был арестован председатель правления жилищно-строительного кооператива "Роза ветров" Ишхан Закарян. Суд оставил Закаряна под домашним арестом до 17 июля.

Дольщик начал пикет у администрации Адлерского района, а затем продолжил его на правом берегу Набережной реки Мзымта 12 июня, передает корреспондент «Кавказского узла».

Дубровин вышел с плакатом, на котором он написал требование лишить свободы на 10 лет обманувшего его человека и отправить его в тюрьму в Магадан.

«Я всю жизнь прожил в Магадане. Работал на Крайнем Севере в тяжелых климатических условиях. Заработал на жилье. Решил переехать в Сочи на пенсии», - рассказал Дубровин корреспонденту «Кавказского узла». Агентство недвижимости, куда он обратился, находилось в Центральном районе Сочи, на улице Навагинская. Это в ста метрах от прокуратуры Центрального района, администрации города и полиции, уточнил Дубровин. В результате получилось, что он купил «воздух» - здесь свободно продавали квартиры в доме, который не собирались строить.

Заподозрившие обман люди обратились в полицию, однако сначала правоохранители бездействовали, рассказал Дубровин. Следователи возбудили уголовное дело в отношении Закаряна и Баженова только после выступления СМИ. К этому времени они уже «успели обмануть многих, как и меня», - пояснил Дубровин. О том, что он купил квартиру у людей, подозреваемых в мошенничестве, он узнал из СМИ, после этого он обратился в полицию, рассказал дольщик.

Уголовное дело в отношении Закаряна было возбуждено 17 ноября 2017 года. Он заподозрен в мошенничестве с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ) и мошенничестве, совершенном преступной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ), включая эпизоды с попытками совершить указанные преступления, говорится в постановлении суда от 20 марта. Баженов обвиняется в мошенничестве с чужими деньгами в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) по более чем 30 эпизодам на сумму более 30 миллионов рублей.

Сейчас Дубровин вынужден жить на съемных квартирах, чтобы иметь возможность лично присутствовать на судах.

Дубровин рассказал, что ни один чиновник администрации и ни один полицейский не подошёл к нему. Надпись на плакате читали только прохожие, они сочувствовали ему.

«Кавказский узел» ранее писал, что 8 июня дольщица Екатерина Платонова, купившая вместе со своим братом-инвалидом несуществующую недвижимость в Сочи, провела одиночный пикет. Она заявила, что к делу о мошенничестве причастны не только арестованные застройщик строительного кооператива "Роза ветров" и директор агентства "Алмаз Недвижимость", а целая группа риэлторов.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны на "Кавказском узле" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" .