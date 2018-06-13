Владелец лодочной станции задержан после крушения катамарана на Волге

13 июня 2018, 00:01

Следователи задержали хозяина лодочной станции, с которой отправился незарегистрированный катамаран, столкнувшийся с баржей в районе Волгограда.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 12 июня на Волге в районе Волгограда столкнулись катамаран и баржа. Спастись удалось пятерым пассажирам катамарана, одиннадцать человек погибли, три человека были госпитализированы. Власти Волгоградской области приняли решение отменить праздничные мероприятия, запланированные по случаю Дня России.

На разбившемся в Волгограде катамаране отдыхали сотрудники ГИБДД с семьями. В числе 11 погибших владелец катамарана – бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев, несовершеннолетняя девушка и еще трое мужчин и шесть женщин. По версии следствия, капитан катамарана был пьян, и поэтому проигнорировал сигналы с баржи, а сам катамаран не был зарегистрирован и не состоял на соответствующих учетах с 2017 года.

12 июня следователями был задержан владелец лодочной станции, где стоял и откуда выходил катамаран. "47-летний генеральный директор ООО "Пристань" не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волги", - цитирует сообщение пресс-службы Южного следственного управления на транспорте РИА "Новости".

Кроме того, следователями проводится обыск в жилище капитана катамарана, со ссылкой на ведомство передает ТАСС.

Комментариев задержанного или его представителей не поступало.