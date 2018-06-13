13 июня 2018, 00:08

Подорожание проезда из Махачкалы в Буйнакск возмутило жителей Дагестана

Стоимость проезда в маршрутке Махачкала - Буйнакск повысилась сразу на 20 рублей из-за повышения цен на топливо и ремонта дороги на Буйнакском перевале. Люди ездят из Буйнакска в Махачкалу на работу, повышение цен на проезд серьезно ударит по бюджету, пожаловались жители Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что 20 мая на трассе Махачкала - Дербент у авторынка собрались водители, протестующие против подорожания бензина на автозаправках Дагестана.

О подорожании проезда в маршрутках Махачкала - Буйнакск пассажиров уведомили объявлениями в автобусах. Согласно этим объявлениям, с 16 июня стоимость проезда составит 90 рублей, а на время ремонтных работ на автодороге – 100 рублей. Фактически повышение стоимости проезда до 100 рублей произошло 10 июня, сообщили местные жители корреспонденту "Кавказского узла".

Маршрутки - единственный способ добраться из Буйнакска в Махачкалу и наоборот общественным транспортом. До повышения тарифа стоимость проезда составляла 80 рублей.

"С апреля 2018 года отмечено значительное повышение стоимости топлива и запасных частей. Объективная стоимость проезда одного пассажира по указанному маршруту составляет не менее 90 рублей с человека", ­- говорится в объявлениях за подписью гендиректора транспортного предприятия "Северный", расклеенных в маршрутках.

По словам пассажиров, стоимость проезда около полугода назад уже повышали - до декабря 2017 года тариф составлял 70 рублей, после чего был повышен до 80 рублей. С 10 июня пассажиры платят за проезд 100 рублей - по словам водителей автобусов, это связано с необходимостью ехать по объездной дороге из-за ремонтных работ на Буйнакском перевале.

С 10 по 12 июня и с 19 по 25 июня в дневное время вводится временное ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги Махачкала – Буйнакск – Леваши – Верхний Гуниб, маршрутом для объезда участка назначена автомобильная дорога через поселок Талги, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Дагестана корреспонденту "Кавказского узла".

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана выразили возмущение повышением тарифа на проезд.

"Почему начали именно с Буйнакска? Здесь нет работы, многие каждый день ездят в Махачкалу на заработки, повышение цены скажется на семейном бюджете", - сказал житель Буйнакска Гасан Ибрагимов корреспонденту "Кавказского узла".

"Мало того что цену повысили, так еще и дорогу на ремонт закрыли - теперь в объезд ехать, да еще 100 рублей за это платить. Скоро Ураза-байрам, и как люди в свои села на праздник будут добираться?" - возмутилась Марьям Магомедова.

"Наконец "дождались". Кто только ни говорил о подорожании маршруток в связи с повышением цен на бензин, вот началось", - посетовал житель Махачкалы Арсен Абдулаев.

Заводской бензин дагестанские АЗС закупают в основном на топливной бирже Санкт-Петербурга у трейдеров, которые берут за сделки свой процент. В последние месяцы оптовые цены выросли, рассказал президент Ассоциации автозаправщиков Дагестана Магомед Абакаров корреспонденту "Кавказского узла".

"Цена также зависит от завода-поставщика - чем дальше от Махачкалы расположен завод, тем дороже. Прибавьте налоги и зарплату, так образуется цена", – сказал Абакаров.

Согласно наблюдениям корреспондента "Кавказского узла", средняя цена литра бензина АИ-92 в Махачкале 11 июня составляла 44 рубля, АИ-95 – 46 рублей, АИ-98 – 49 рублей.

Ранее дагестанские заправки также служили причиной общественного возмущения. В 2014-2017 годах было зафиксировано девять инцидентов на АЗС, самый значительный произошел в 2016 года в Кизляре - тогда жертвами стали 35 человек. Власти анонсировали закрытие заправок, нарушающих нормы безопасности, однако некоторые из таких АЗС вновь возобновляли работу под другим названием, отмечается в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

Примечание:

"Жители Волжского потребовали остановить рост цен на топливо", "Жители Сухума раскритиковали подорожание проезда в маршрутках", "Сервис "Яндекс.Такси" проигнорировал ультиматум таксистов в Сочи".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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