Главы Турции и Азербайджана открыли газопровод TANAP

12 июня 2018, 23:34

Церемония открытия Трансанатолийского газопровода, по которому газ из Азербайджана будет доставляться в Турцию и далее в Европу, состоялась сегодня в турецком городе Эскишехер.

"Кавказский узел" информировал, что 29 мая в Баку прошла церемония запуска "Южного газового коридора" (ЮГК).

Россия предлагала Азербайджану закупку всего объема газа с месторождения "Шахдениз", однако Баку поддержал проект строительства "Южного газового коридора" и подписал с Анкарой соглашение о строительстве Трансанатолийского газопровода TANAP. 17 февраля региональный президент компании BP анонсировал начало поставок азербайджанского газа в Турцию с 30 июня 2018 года. Официальное открытие TANAP было запланировано на 12 июня.

На сегодняшней церемонии открытия Трансанатолийского газопровода в Эскишехере приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Украины Петр Порошенко, а также премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, генеральный исполнительный директор BP Роберт Дадли, министры энергетики ряда стран, руководители энергетических компаний, информирует АПА.

Поставки коммерческого газа в Турцию планируется начать 30 июня, со ссылкой на гендиректора TANAP Салтука Дюзйола передает Report.

Первый газ по TANAP пойдет в Турцию в 2018 году, а в Европу азербайджанский газ поступит в 2020 году, предположил ранее азербайджанский эксперт, глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан.