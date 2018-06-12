Задержан начальник отдела дагестанского МВД

12 июня 2018, 23:14

Глава отдела по борьбе с оргпреступностью МВД Дагестана задержан по подозрению в растрате денег, выделенных на контрольные закупки оружия, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля МВД по Дагестану сообщило о том, что двое сотрудников в 2016 году представили фиктивные документы, на основании которых получили компенсацию командировочных расходов. По данным источников, один из них - начальник отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД Дагестана полковник полиции Хайбула Ибнухаджаров. Позднее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения, однако опроверг информацию о задержании Ибнухаджарова.

По словам источника, 6 июня против Хайбулы Ибнухаджарова было возбуждено дело по ч. 3 ст. 160 УК России (присвоение и растрата), и сегодня он был задержан. Речь идет о присвоении денег, выделенных на контрольные закупки нелегального оружия у жителей Дагестана, сообщил "Черновик".

По данным источника, в Дагестане активно работают сотрудники Управления "М" ФСБ России – это структура, осуществляющая контроль за офицерским составом в ведомствах.

Контроль за расследованием громких уголовных дел против задержанного сегодня Ибнухаджарова взял лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Комсомольская правда".

"Кавказский узел" не располагает комментариями Ибнухаджарова или его представителей относительно информации о задержании.

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