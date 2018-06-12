12 июня 2018, 22:44

Московские полицейские задержали Полюдову на пикете против мундиаля

Сотрудники полиции сочли активистку из Краснодарского края Дарью Полюдову участницей пикета в Москве с призывом к бойкоту чемпионата мира по футболу. Она отпущена из отделения после составления протокола.

Сегодня активист движения "Левое сопротивление" Кирилл Котов вышел к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади в Москве с плакатом: "В День России требуем свободу. Революция будет. ЧМ ФИФА — бойкот". "Тогда я немного отошла от памятника Жукову и там провела пикет с теми же словами", сообщила Дарья Полюдова.

После этого Котова задержали, а Полюдова, по ее словам, решила просто постоять у памятника Жукова. "У меня была украинская ленточка. Но сотрудники полиции меня задержали просто так, попросили предъявить документы. Сказали, что у меня в Москве регистрации нет, и попросили пройти в отдел. По дороге в отдел они сказали, что оформят на меня еще и "курение в неположенном месте". В итоге мы вдвоем с Кириллом оказались в ОВД", - написала она на своей странице в Facebook.

На Полюдову составлен протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). По мнению полицейских, Полюдова приняла участие в пикете, передав Котову плакат. По состоянию на 18:30 мск Полюдова была отпущена из отделения, а Котов остался там, сообщило сегодня со ссылкой на Полюдову "ОВД-инфо".

На сайте управления МВД по Москве к 22:44 мск не появилось информации относительно задержания Полюдовой и Котова.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2015 года суд признал Дарью Полюдову виновной в публичных призывах к сепаратизму и экстремизму и приговорил ее к двум годам колонии-поселения. 20 октября 2017 года Дарья Полюдова вышла на свободу из колонии-поселения Новороссийска, а 31 января стало известно, что ЕСПЧ коммуницировал ее жалобу.

31 января Полюдова стала лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За журналистику как поступок". "Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Дарье Полюдовой.

Материалы, связанные с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в России на юге страны, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Мундиаль 2018 на Кавказе", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа - на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Активистка Полюдова перестала выходить на связь с родными", "Защита объяснила голодовку Полюдовой игнорированием жалоб активистки", "Дарья Полюдова в колонии добилась перевода в другую камеру".

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