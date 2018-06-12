Дома жителей Грузии подтоплены из-за ливня

12 июня 2018, 22:51

Первые этажи домов и улицы в Тбилиси, а также трех регионах Грузии - Кахети, Квемо Картли и Шида Картли - оказались затопленными после сильных дождей. Жильцы некоторых домов были эвакуированы, движение транспорта затруднено.

Спасатели сообщили, что в течение ночи с 11 на 12 июня на горячую линию службы по управлению чрезвычайными ситуациями поступило 153 сообщения.

Больше всего вызовов было из столичного района Глдани-Надзаладеви, где затопило вход на станцию метро "Театр Ахметели". Спасатели помогали вывезти машины и откачивали воду из подвалов домов в районе. Затопленные дороги также затруднили движение автотранспорта на территории у Глданских мостов. Практически всю ночь в Тбилиси работали пожарно-спасательные бригады, написал сегодня "Спутник-Грузия".

В многоэтажных домах по улице Амашукели в районе Вакеильцов и в третьем микрорайоне Нуцубидзе вода залила подземные парковки, жильцы были эвакуированы.