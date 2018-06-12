12 июня 2018, 22:51

Дома жителей Грузии подтоплены из-за ливня

Первые этажи домов и улицы в Тбилиси, а также трех регионах Грузии - Кахети, Квемо Картли и Шида Картли - оказались затопленными после сильных дождей. Жильцы некоторых домов были эвакуированы, движение транспорта затруднено.

Спасатели сообщили, что в течение ночи с 11 на 12 июня на горячую линию службы по управлению чрезвычайными ситуациями поступило 153 сообщения.

Больше всего вызовов было из столичного района Глдани-Надзаладеви, где затопило вход на станцию метро "Театр Ахметели". Спасатели помогали вывезти машины и откачивали воду из подвалов домов в районе. Затопленные дороги также затруднили движение автотранспорта на территории у Глданских мостов. Практически всю ночь в Тбилиси работали пожарно-спасательные бригады, написал сегодня "Спутник-Грузия".

В многоэтажных домах по улице Амашукели в районе Вакеильцов и в третьем микрорайоне Нуцубидзе вода залила подземные парковки, жильцы были эвакуированы.

Дождь и град прошли в нескольких селах в Горийском районе региона Шида-Картли. Больше всего пострадали населенные пункты Меджврисхеви и Ахалубани, передает сегодня грузинское телевидение "Первый канал".

Затопленными оказались несколько улиц в городе Рустави региона Квемо Картли, из-за этого движение автотранспорта по ним было нарушено.

В населенных пунктах Гурджаанского района региона Кахети от ливня наиболее пострадали селам Дзиркоки, Колаги, Веджини, Бакурцихе, Карденахи, Шашиани и Калаури.

О причиненном ущербе не сообщается.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня после сильных дождей и камнепада, который засорил ливневую систему, первые этажи домов и улицы Рустави в Грузии оказались затопленными.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Тбилиси облачно, без осадков, ветер 4 метра в секунду, температура воздуха +17. 13 июня днем осадков не будет, облачно, температура воздуха +25, ветер до 4 метров в секунду. В Рустави сегодня ночью облачно, небольшой дождь, ветер 6 метров в секунду, температура воздуха +19. Днем 13 июня осадков не ожидается, облачно, температура воздуха +27, ветер 5 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Дома жителей Кобулети подтоплены после ливня", "Ливень затопил дворы и подъезды жилых домов в Тбилиси", "Пять сел Грузии пострадали от ливней с градом".

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  • Дома жителей Грузии подтоплены из-за ливня

    Первые этажи домов и улицы в Тбилиси, а также трех регионах Грузии - Кахети, Квемо Картли и Шида Картли - оказались затопленными после сильных дождей. Жильцы некоторых домов были эвакуированы, движение транспорта затруднено.

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