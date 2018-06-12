Нагорный Карабах сообщил о передвижении военной техники Азербайджана на передовой

12 июня 2018, 20:54

Азербайджанские военные стягивают бронетехнику и солдат на линию соприкосновения войск, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, скопление военной техники и живой силы, активные перемещения войск отмечаются на линии соприкосновения уже несколько дней. Передовые подразделения Армии обороны внимательно следят за действиями противника и предпринимают необходимые действия, исходя из ситуации, сообщила сегодня пресс-служба карабахского министерства обороны.

Видео о передвижении военной техники было опубликовано сегодня на сайте министерства обороны Нагорного Карабаха и на видеохостинге Youtube. В качестве даты съемки на видео, из которых смонтирован ролик, указаны 8 и 12 июня. По данным на 20.50 мск 12 июня, опубликованное на Youtube видео набрало 174 просмотра.

При этом Азербайджан в последние дни активно занимается дезинформацией, заявила сегодня пресс-служба Минобороны Нагорного Карабаха. "Официальный Баку на днях сперва пустил в обращение необоснованную информацию о якобы освобождении территории в 11 тысяч га на Нахичеванском участке, а затем разместил в интернете видеозапись применения реактивной системы залпового огня "Полонез" и оперативно-тактических ракетных комплексов LORA израильского производства", - цитируют сообщение ведомства "Новости-Армения".

Азербайджанская армия восстановила контроль над селом Гюннют и окрестными высотами, сообщила 8 июня пресс-служба Отдельной общевойсковой армии Нахичеванской автономной республики. Армянская сторона сама разрешила азербайджанским мирным жителям подойти к селу Гюннют, заявил на следующий день пресс-секретарь Минобороны Армении. 11 июня азербайджанское военное ведомство распространило информацию о поступлении на вооружение оперативно-тактических ракетных комплексов "Полонез" и ЛОРА белорусского и израильского производства соответственно.

На сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 20.54 мск, нет комментариев относительно сегодняшнего заявления министерства обороны Нагорного Карабаха. Однако сегодня, ранее, Азербайджан обвинил Армению в 89 случаях нарушения режима прекращения огня.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне карабахского конфликта ни на сутки не прекращались обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" следит за новостями о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".