12 июня 2018, 20:21

Два жителя Абхазии осуждены за убийство российского туриста

Верховный суд Абхазии признал братьев Адгура и Даура Джинджолия виновными в убийстве туриста из России Андрея Кабанова и приговорил каждого к 18 годам колонии с конфискацией имущества.

Как информировал "Кавказский узел", уголовное дело Даура и Адгура Джинджолия поступило в Верховный суд Абхазии 19 апреля.

Турист из России Андрей Кабанов был убит в результате вооруженного нападения на группу отдыхающих в Гудаутском районе Абхазии 11 июля 2017 года. Генпрокуратура Абхазии сообщила, что оба задержанных, жители села Абгархук Гудаутского района Адгур и Даур Джинджолия, признали свою вину. 27 июля братьям были предъявлены обвинения по трем статьям УК Абхазии.

Сегодня Верховный суд Абхазии приговорил каждого из обвиняемых к 18 годам в колонии строгого режима. Суд удовлетворил гражданский иск супруги убитого о возмещении морального ущерба в размере 900 тысяч рублей. Имущество осужденных конфисковано.

Вещественные доказательства по делу - автомат Калашникова и семь патронов - суд постановил передать министерству обороны Абхазии.

Вердикт суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 рабочих дней со дня вручения сторонам полного текста приговора, подчеркнула судья Екатерина Онищенко, передает "Sputnik Абхазия".

Примечание:

"Личности подозреваемых в убийстве российского туриста установлены в Абхазии", "Парламент Абхазии раскритиковал МВД в связи с убийством российского туриста", "Посольство России в Абхазии предупредило туристов об опасности".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 июня 2018, 22:04

  • Правозащитники заявили о давлении на адвоката в Азербайджане

    Президиум коллегии адвокатов Азербайджана решил через суд добиваться прекращения полномочий адвоката Ирады Джавадовой. Она назвала решение необоснованным, а опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники усмотрели за этим попытку властей избавиться от неугодного адвоката.

12 июня 2018, 21:55

12 июня 2018, 21:41

12 июня 2018, 20:54

12 июня 2018, 20:37

Темы дня

События дня

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии