Дольщики в Ростове-на-Дону провели флешмоб накануне мундиаля

12 июня 2018, 20:37

Прогулка дольщиков в футболках с названиями жилых комплексов по центру Ростова-на-Дону насторожила полицейских и удивила иностранных туристов, сообщили участники акции.

Дольщики ЖК "Европейский" и ЖК "1-я Баррикадная, 24" из других регионов России приехали накануне чемпионата мира по футболу в Ростов-на-Дону и встретились с местными дольщиками, сообщил со ссылкой на объединенную пресс-службу дольщиков корреспондент "Кавказского узла".

"К своим недостроенным квадратным метрам в преддверии чемпионата мира по футболу приехали дольщики ЖК "Европейский" из Норильска, Хабаровска, Камчатского края и Тацинского района Ростовской области. Дольщики-ростовчане провели экскурсию по центру своим будущим соседям, показали здания администрации Ростова-на-Дону и правительства Ростовской области. Посетили концерт в парке Горького, на котором очень символично звучала песня "Мой маленький дворик", - говорится в сообщении дольщиков, направленном "Кавказскому узлу".

Дольщики ЖК "Европейский" неоднократно участвовали в акциях протеста в Ростове-на-Дону, требуя жилье либо компенсацию за него. 24 мая суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам колонии одного из обвиняемых в мошенничестве при строительстве жилого комплекса. Приговор гендиректору строительной фирмы слишком мягок и должен быть пересмотрен, суд проигнорировал вопросы о его связях с местными чиновниками и силовиками, заявили потерпевшие.

Дольщики отмечают, что решили напомнить властям о нарушении своих прав в День России, так как проблема возникла в том числе и из-за действий чиновников, выдававших разрешения на строительство. По их информации, в Ростовской области насчитывается более 60 проблемных объектов - больше, чем во многих других российских регионах.

По словам участников флешмоба, ростовчане живо интересовались, как продвигается решение проблемы дольщиков, поскольку у многих есть пострадавшие от недобросовестных застройщиков друзья и знакомые. Иностранные туристы, узнав о проблеме дольщиков, были поражены, поскольку не слышали о таком явлении в своих странах. Полицейские отреагировали на прогулку дольщиков и попытались "объявить гуляющих граждан с детьми митингующими, при этом никаких атрибутов митинга не наблюдая", отметили участники акции.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана". В ней собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем. Материалы, связанные с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в России на юге страны, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Мундиаль 2018 на Кавказе".