Спасатели эвакуировали 62 туристов после паводка в Карачаево-Черкесии

12 июня 2018, 16:40

Эвакуирована группа туристов из 56 взрослых и шести детей, которые оказались отрезанными от внешнего мира после разрушения единственной переправы через реку Худес в Карачаево-Черкесии, рапортовало МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 10 июня группа туристов проехала на внедорожниках бревенчатую переправу через реку Худес в районе "Царских ворот". Уровень воды в реке поднялся в связи с сильными дождями, и единственную переправу смыло.

11 июня из-за плохой погоды, сложности проезда по горной дороге и наступлением ночи спасатели отложили эвакуацию туристов на сегодня. К настоящему времени спасательная операция успешно завершена. Эвакуированы 62 человека, в том числе шесть детей, их жизни ничего не угрожает, сообщили спасатели.

Дорожное ремонтно-строительное управление восстанавливает поврежденный участок дороги, проинформировало на своем сайте управление МЧС по Карачаево-Черкесии.

Спасатели переправили людей с одного берега реки Худес на другой с помощью пожарной автолестницы, со ссылкой на сотрудника ведомства передает "Интерфакс".