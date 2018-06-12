Цветы на набережной в Волгограде. Фото корреспондента "Кавказского узла" Вячеслава Ященко

12 июня 2018, 14:57

Празднование Дня России отменено в Волгограде из-за гибели людей

Решение отменить праздничные мероприятия приняли власти Волгоградской области. Водный транспорт в регионе ждут проверки, сообщили в администрации губернатора.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 июня на Волге в районе Волгограда столкнулись катамаран и баржа. Спастись удалось пятерым пассажирам катамарана, одиннадцать человек погибли, три человека были госпитализированы.

На разбившемся в Волгограде катамаране отдыхали сотрудники ГИБДД с семьями. В числе 11 погибших владелец катамарана – бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев, несовершеннолетняя девушка и еще трое мужчин и шесть женщин.

Тело одиннадцатой жертвы аварии было найдено сегодня около 9.30 мск при подъёме судна из воды. «Поисковая операция завершена. С пострадавшими и родственникам погибших и пострадавших продолжают работать психологи», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» в телефонном разговоре сотрудница пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Наталья Злобина.

С родственниками погибших работают местные психологи, но им на помощь прибудут их коллеги из Южного центра экстренной психологической помощи МЧС России, сообщил представитель Южного регионального центра МЧС России.

"Волгоградские психологи работали всю ночь. Планируется, что для работы с родственниками погибших на опознании будут привлечены психологи Южного центра экстренной психологической помощи", — рассказал представитель ЮРЦ МЧС.

На территории Волгоградской области принято решение об отмене 12 июня всех торжественных и праздничных мероприятий в связи с гибелью 11 человек при столкновении катамарана, сообщил сегодня глава региона Андрей Бочаров по итогам заседания оперативного штаба, созданного после происшествия.

Также губернатор поручил соответствующим службам провести проверки условий хранения и использования всех судов, в том числе оказывающих туристические и транспортные услуги, на предмет соответствия действующему законодательству. Особое внимание, по его мнению, необходимо уделить техническому состоянию судов, а также квалификации и профессиональной пригодности экипажей. Также поручено провести дополнительный инструктаж и занятия с экипажами по действиям в чрезвычайных ситуациях на воде, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Волгоградской области.

Как передает корреспондент «Кавказского узла», у Речного вокзала Волгограда, расположенного на нижней террасе Центральной набережной, организованы «речные прогулки» на судах. По словам девушек, продающих билеты, стоимость такой прогулки от Речного вокзала до «танцующего» моста составляет 50 рублей, до ГЭС – от 100 до 200 рублей. По словам девушек, у владельцев судна имеются все необходимые для оказания подобных услуг разрешения. При этом продавцы билетов отказались представиться и назвать организацию, в которой работают.

Примечание:

"Утонувшим катамараном управлял бывший глава Калачевского района", "МАК занялся расследованием крушения дельталета близ Волгограда", "Осужден водитель упавшего в Керченский пролив автобуса".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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